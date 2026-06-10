La Escuela de Pesca de Lanzarote recibe el Premio Océanos 2026 por su labor educativa y compromiso con la sostenibilidad marina

El Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias, conocido popularmente como la Escuela de Pesca de Lanzarote, ha sido reconocido con el Premio Océanos 2026 en la categoría de Educación, una distinción otorgada por la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos para destacar el trabajo de personas, entidades e instituciones vinculadas a la investigación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los océanos.

El galardón fue recogido por la directora del centro, Carmen Déniz, durante una ceremonia celebrada en el Real Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con los actos organizados con motivo del Día Mundial de los Océanos, una fecha promovida por Naciones Unidas para sensibilizar sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos.

La distinción pone en valor la trayectoria de un centro formativo de referencia en Canarias que, desde Lanzarote, ha contribuido durante décadas a la capacitación de profesionales vinculados al sector marítimo y pesquero.

Un reconocimiento a la formación especializada en el ámbito marítimo

La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos destacó con este premio la aportación del instituto a la enseñanza y preparación de futuras generaciones de trabajadores del sector marítimo-pesquero, una actividad considerada estratégica para el archipiélago por su estrecha relación con el mar.

El centro está adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias y desarrolla una oferta formativa especializada orientada a responder a las necesidades de las actividades pesqueras, marítimas y náuticas.

Durante su intervención tras recibir el reconocimiento, Carmen Déniz señaló que la formación desempeña un papel esencial dentro de la estrategia autonómica vinculada al desarrollo de la denominada economía azul, concepto que engloba aquellas actividades económicas relacionadas con los océanos y los recursos marinos desarrolladas bajo criterios de sostenibilidad.

La directora destacó además la estrecha relación que mantiene el centro con empresas, profesionales e instituciones del sector, una colaboración que considera fundamental para adaptar la enseñanza a las demandas reales del mercado laboral.

Educación ambiental como eje transversal del proyecto educativo

Uno de los aspectos especialmente valorados durante la concesión del Premio Océanos ha sido el trabajo desarrollado por la Escuela de Pesca de Lanzarote en materia de sostenibilidad y concienciación ambiental.

Según explicó Déniz, la educación ambiental se ha convertido en una línea transversal dentro del proyecto educativo del instituto. Esta apuesta responde tanto a la necesidad de formar profesionales cualificados como a la importancia de inculcar buenas prácticas relacionadas con la conservación del medio marino.

La responsable del centro recordó que el instituto dispone de un sistema de gestión ambiental certificado, una herramienta especialmente relevante en unas enseñanzas que generan residuos específicos derivados de la actividad marítima.

Entre ellos se encuentran aguas oleosas, aguas procedentes de sentinas, aceites usados, baterías y otros materiales que requieren tratamientos específicos para evitar impactos sobre el entorno.

Gestión responsable de residuos y reducción del plástico

La implicación de toda la comunidad educativa ha sido uno de los pilares de la estrategia ambiental impulsada por el centro.

Para ello, el instituto cuenta con un punto autorizado para la recogida de residuos peligrosos y protocolos concretos destinados a garantizar una correcta gestión de estos materiales. Asimismo, dispone de una profesional especializada en educación ambiental encargada de promover acciones de sensibilización entre alumnado y personal docente.

Dentro de las iniciativas desarrolladas en los últimos años destaca también la implantación de medidas destinadas a reducir la huella ambiental de las instalaciones.

Entre ellas figura la utilización de energía fotovoltaica para parte de su funcionamiento, así como la retirada de máquinas expendedoras de bebidas en favor de fuentes de agua potable, una decisión orientada a disminuir el consumo de envases de plástico de un solo uso.

Además, el centro ha promovido campañas de sensibilización ambiental como “Que no cunda el plástico”, destinada a fomentar hábitos más sostenibles y a concienciar sobre la problemática que representan los residuos plásticos para los ecosistemas marinos.

La importancia de la economía azul en Canarias

El reconocimiento otorgado al instituto se produce en un contexto en el que la economía azul gana cada vez más relevancia en Canarias.

La posición geográfica del archipiélago, junto con su dependencia histórica del mar para actividades como la pesca, el transporte marítimo, la investigación oceanográfica y el turismo, convierten a la formación especializada en un elemento clave para afrontar los retos del futuro.

En este sentido, el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, valoró el premio como un reconocimiento a la trayectoria y compromiso de la Escuela de Pesca de Lanzarote con la formación de profesionales que desempeñan una función relevante para el desarrollo económico y social de las islas.

Asimismo, destacó la necesidad de seguir fortaleciendo una enseñanza especializada que permita afrontar los desafíos actuales y futuros del sector marítimo desde la innovación, el conocimiento técnico y la sostenibilidad ambiental.

Una institución estratégica para un territorio rodeado por el mar

Durante el acto también intervino el decano de la Facultad de Ciencias del Mar, Luis Cesáreo Cana Cascallar, quien puso de relieve el papel estratégico de la formación marítimo-pesquera en un territorio insular como Canarias.

Según explicó, la relación de las islas con el océano trasciende el ámbito económico y forma parte de su identidad, su conectividad y su desarrollo social. Por ello, disponer de centros educativos especializados resulta fundamental para garantizar la preparación de profesionales capaces de responder a las necesidades presentes y futuras del sector.

El representante universitario destacó además que la labor de instituciones como la Escuela de Pesca de Lanzarote va más allá de la mera transmisión de conocimientos técnicos, al contribuir también a formar ciudadanos comprometidos con la protección y conservación de los océanos.

Otros galardonados en los Premios Océanos 2026

Además del reconocimiento concedido al centro lanzaroteño, la edición 2026 de los Premios Océanos distinguió a otras personas y entidades vinculadas al ámbito marino.

En la categoría individual fue premiada la investigadora Cristina Romera Castillo, mientras que la organización conservacionista SEO/BirdLife recibió el galardón en la modalidad de colectivos y ONG. Por su parte, AZTI Tecnalia fue reconocida en la categoría de empresa e institución.

Con estos premios, la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos busca visibilizar iniciativas y trayectorias que contribuyen a mejorar el conocimiento científico, la conservación de los ecosistemas marinos y la promoción de modelos de desarrollo sostenibles vinculados al océano.

Más de 75 años formando a profesionales del mar

Inaugurado oficialmente en 1943, el Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias es uno de los centros de referencia del Archipiélago en enseñanzas vinculadas al sector marítimo-pesquero.

Su oferta formativa abarca distintas especialidades relacionadas con la navegación y pesca de litoral, el transporte marítimo, la organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones, así como la seguridad y las emergencias en el mar.

La formación que imparte está estrechamente vinculada a la realidad del Atlántico y del Archipiélago, con prácticas y contenidos adaptados a las necesidades del medio marino local. El centro capacita al alumnado en técnicas de seguridad, salvamento y prevención de riesgos en el mar, contribuyendo a una actividad marítima más segura, profesionalizada y sostenible.

Además, destaca por conservar y difundir el conocimiento tradicional ligado al mar, combinándolo con la innovación, la tecnología y la formación en valores ambientales. Esta labor se completa con una relación estrecha con empresas, cofradías y organismos públicos, lo que favorece la empleabilidad del alumnado y la transferencia de conocimiento al sector.

A lo largo de su trayectoria, el centro ha desempeñado un papel fundamental en la cualificación de profesionales que desarrollan su actividad en sectores estratégicos para Canarias, contribuyendo tanto al relevo generacional como a la modernización de las actividades vinculadas al mar.

Su labor formativa favorece, además, la incorporación de criterios de sostenibilidad y uso responsable de los recursos marinos, aspectos esenciales para avanzar hacia un modelo de economía azul que combine competitividad, conservación del medio marino y creación de oportunidades de empleo en las Islas.