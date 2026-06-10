Las familias de las 70 viviendas de Valterra reclaman al Cabildo de Lanzarote que agilice la entrega de las escrituras

Las familias que residen en las históricas viviendas de Valterra, en Arrecife, han reclamado públicamente este miércoles al Cabildo de Lanzarote que acelere los trámites pendientes para formalizar la titularidad definitiva de sus hogares.

Los afectados consideran que el procedimiento administrativo acumula retrasos injustificados pese a que la transferencia de los inmuebles desde el Estado fue autorizada hace varios años y las viviendas ya figuran inscritas a nombre de la institución insular.

Según explican los vecinos, alrededor de 70 familias continúan a la espera de recibir las escrituras individuales de unas casas cuya situación jurídica ha sido objeto de reivindicación durante décadas. Los residentes sostienen que la demora mantiene una situación de incertidumbre patrimonial que afecta especialmente a personas mayores y familias con recursos limitados.

Una reivindicación histórica ligada al barrio de Valterra

El origen de este proceso se remonta a mediados del siglo pasado. Las viviendas fueron construidas en 1955 por el entonces Instituto Social de la Marina (ISM), organismo dependiente de la Administración estatal que impulsó diferentes promociones residenciales destinadas a trabajadores vinculados al sector marítimo-pesquero.

Valterra es uno de los barrios con mayor tradición pesquera de Arrecife y muchas de las familias que habitan estas viviendas mantenían una relación histórica con una actividad que durante décadas fue uno de los principales motores económicos de Lanzarote.

Tras años de reclamaciones vecinales, la situación, según la plataforma vecinal reivindicativa, dio un paso importante con la aprobación de la Ley 10/2022, de 14 de junio (de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), que autorizó la donación de los inmuebles al Cabildo de Lanzarote con el objetivo de facilitar posteriormente su transmisión a los ocupantes históricos de las viviendas.

Los residentes recuerdan que este acuerdo fue interpretado como la solución definitiva a una reivindicación que se prolongaba desde hacía generaciones.

Las viviendas ya están inscritas a nombre del Cabildo

Uno de los aspectos que genera mayor malestar entre los afectados es que el Cabildo ya completó la inscripción registral de las viviendas a su nombre, pero el proceso no ha culminado todavía con la entrega de los títulos de propiedad a cada familia.

Los vecinos consideran que esta circunstancia demuestra que la fase principal del procedimiento administrativo ya ha sido completada y que únicamente resta formalizar la transmisión individual de las viviendas.

Según sostienen los portavoces de los residentes, la falta de una fecha concreta para la firma de las escrituras alimenta la incertidumbre y dificulta la planificación patrimonial de muchas familias.

El nuevo informe jurídico incrementa la preocupación vecinal

El conflicto ha adquirido una nueva dimensión después de que el Área de Vivienda del Cabildo encargara recientemente un informe jurídico externo para analizar nuevamente determinados aspectos relacionados con la transmisión de los inmuebles.

Entre las cuestiones que se estudian figura la posible existencia de obligaciones económicas asociadas al proceso de regularización.

Esta decisión ha sido recibida con preocupación por parte de los afectados, que consideran que el asunto ya había sido suficientemente analizado durante los años anteriores y que la legislación aprobada en 2022 establecía el marco necesario para culminar la entrega de los inmuebles.

Los vecinos defienden que no se trata de nuevos adjudicatarios, sino de moradores históricos que han mantenido durante décadas la ocupación de estas viviendas y que, según afirman, abonaron en su momento el precio correspondiente a las mismas.

Las principales demandas de los residentes

Las familias han trasladado una serie de peticiones dirigidas al Cabildo de Lanzarote con el objetivo de desbloquear la situación.

Entre sus principales reivindicaciones destacan:

La publicación de los resultados del informe jurídico externo encargado por el Área de Vivienda.

La aclaración de las condiciones económicas de la transmisión de los inmuebles.

La eliminación de los obstáculos administrativos que, a su juicio, están ralentizando el procedimiento.

La atención a las necesidades de conservación y mantenimiento de unas viviendas con varias décadas de antigüedad.

El establecimiento de un calendario concreto para la firma de las escrituras individuales.

Los residentes consideran que disponer de una hoja de ruta clara contribuiría a reducir la incertidumbre existente y permitiría conocer los plazos previstos para culminar el proceso.

Una situación que afecta a personas mayores y familias vulnerables

Los afectados insisten en que detrás de los expedientes administrativos existen situaciones personales que llevan años esperando una solución definitiva.

En muchos casos, explican, se trata de personas de edad avanzada que han residido toda su vida en estas viviendas y que desean ver regularizada su situación patrimonial. También señalan que algunas familias consideran prioritario contar con seguridad jurídica sobre sus hogares para afrontar futuras gestiones relacionadas con herencias, reformas o transmisiones familiares.

Por este motivo, los vecinos sostienen que el retraso acumulado trasciende el ámbito administrativo y tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de quienes residen en el barrio.

Posibles movilizaciones si no hay avances

Los representantes vecinales han advertido de que podrían intensificar sus acciones de protesta si no reciben respuestas claras por parte del gobierno insular en las próximas fechas.

Entre las medidas planteadas figuran nuevas iniciativas de movilización social y la posibilidad de continuar explorando vías legales para defender sus intereses.

Los residentes afirman que durante los últimos años han tenido que recurrir a asesoramiento jurídico privado para seguir de cerca la evolución del expediente y conocer el alcance de los distintos trámites administrativos.