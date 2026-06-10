Leiva abrirá en Lanzarote la despedida de su gira más multitudinaria con el concierto este viernes en el Lava Live Festival 2026

La isla de Lanzarote será el punto de partida del tramo final de la gira más importante de la trayectoria de Leiva. El cantante madrileño actuará el próximo 12 de junio en Arrecife dentro del Lava Live Festival 2026, un concierto que marcará el inicio de una serie de actuaciones con las que pondrá fin a su aclamado Tour Gigante, convertido en uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años en España.

La actuación del artista supone uno de los principales atractivos de la primera jornada del festival y sitúa a Lanzarote en el centro de la agenda musical nacional. El espectáculo formará parte de una gira de despedida compuesta por únicamente doce conciertos, concebidos para cerrar una etapa que ha logrado reunir a cientos de miles de espectadores y consolidar a Leiva como uno de los nombres más destacados del panorama musical español.

Un cierre de gira que comienza en Canarias

La cita prevista en Arrecife tendrá un significado especial dentro de la carrera del músico. Tras meses recorriendo diferentes escenarios del país, Leiva ha elegido Lanzarote para dar comienzo a la cuenta atrás definitiva de Tour Gigante, un proyecto que ha cosechado una gran respuesta de público y crítica.

La gira ha sido reconocida recientemente con el galardón a Mejor Gira en los Premios de la Academia de la Música de España, un reconocimiento que refuerza el impacto alcanzado por una producción que ha destacado tanto por su propuesta musical como por su despliegue escénico.

Durante 2025, Tour Gigante congregó a más de 300.000 asistentes en distintas ciudades españolas, consolidándose como uno de los espectáculos musicales de mayor repercusión del año. Según la organización, la propuesta audiovisual desarrollada para esta gira representa la producción más ambiciosa realizada hasta la fecha por el artista madrileño.

Tras su paso por Lanzarote, el recorrido de despedida continuará por otras ciudades españolas como Zaragoza, Vigo, Cádiz, Oviedo y Madrid, además de formar parte de eventos musicales como el festival Sonorama Ribera y Brilla Torrevieja. El cierre definitivo está previsto para el 30 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid.

Lava Live Festival arranca con una jornada marcada por el rock y el indie

La presencia de Leiva encabeza una primera jornada que apostará principalmente por sonidos rock e indie. El viernes 12 de junio compartirán cartel artistas de reconocido recorrido dentro de la música en español, configurando una programación orientada a diferentes perfiles de público.

Junto al cantante madrileño actuarán Iván Ferreiro y la banda mexicana Molotov. La programación de esa jornada se completará con la participación de Los Callaos y DJ Tali Arenao, dos representantes de la escena musical local que aportarán presencia lanzaroteña al cartel.

Hombres G liderará la segunda jornada del primer fin de semana

La actividad continuará el sábado 13 de junio con una propuesta musical orientada a reunir distintas generaciones y estilos. La banda Hombres G será el principal reclamo de una jornada en la que también participarán Ke Personajes, La Cabra Mecánica, La Tom Son y DJ Nandy Paredes.

La organización ha diseñado esta segunda fecha con el objetivo de atraer a públicos de diferentes edades, combinando artistas consolidados con propuestas de distintos géneros musicales.

Julio reunirá a figuras internacionales en Arrecife: Juan Luis Guerra y Nathy Peluso

El segundo bloque de actuaciones llegará durante el último fin de semana de julio. El viernes 24 de julio estará encabezado por dos artistas con una amplia proyección internacional: Juan Luis Guerra y Ana Mena.

Junto a ellos también actuarán Juanma Restrepo, Ventura, Malpeis y Renzzo El Selector.

El cierre del festival tendrá lugar el sábado 25 de julio con una programación dominada por sonidos urbanos y contemporáneos. Nicky Jam y Nathy Peluso liderarán una jornada en la que también estarán presentes Club Grasa, Barry B, Rodrigo Fénix y Toni Bob.

Compra de entradas

Más allá de los conciertos, la organización plantea una experiencia que combina actuaciones en directo con propuestas gastronómicas, espacios de ocio y actividades relacionadas con la identidad de la isla.

Las entradas y los distintos formatos de abono para asistir al festival ya se encuentran a la venta a través de la página oficial del evento. La organización ha habilitado varias modalidades y tramos de precios que evolucionarán conforme avance la comercialización de localidades.

Los interesados pueden consultar toda la información actualizada sobre el cartel, horarios y venta de entradas en la web oficial del festival. Todos los conciertos serán en el Estadio Lava Live, junto al Cabildo de Lanzarote.