Teguise estrena un servicio online para consultar información urbanística de parcelas y terrenos

El Ayuntamiento de Teguise ha dado un nuevo paso en su proceso de digitalización administrativa con la puesta en marcha de un servicio online destinado a facilitar el acceso a la información urbanística del municipio.

La nueva herramienta permitirá a vecinos, profesionales y personas interesadas consultar de manera más ágil y ordenada datos básicos relacionados con parcelas y ámbitos concretos del territorio municipal.

La iniciativa, impulsada a través de la Concejalía de Urbanismo, Turismo y Playas, busca simplificar las consultas iniciales sobre planeamiento y ordenación del suelo, al tiempo que contribuye a mejorar la eficiencia de la administración local y reducir la carga de trabajo asociada a determinadas gestiones informativas.

Una herramienta para acercar la información urbanística a la ciudadanía

El nuevo sistema ha sido diseñado para ofrecer una primera aproximación a la situación urbanística de parcelas, solares o ámbitos específicos dentro del municipio. A través de una consulta digital, los usuarios podrán obtener información organizada y accesible que les ayude a conocer aspectos básicos antes de iniciar trámites administrativos o proyectos relacionados con inmuebles y terrenos.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, señala que la iniciativa responde a una demanda existente entre los ciudadanos para acceder a este tipo de información de forma más sencilla y rápida. Según explica el Ayuntamiento, uno de los principales objetivos es mejorar la relación entre la administración y los vecinos mediante herramientas que reduzcan tiempos de espera y faciliten el acceso a la información pública.

Rita Hernández (i) y Olivia Duque, en el Ayuntamiento de Teguise / La Provincia

Agilizar consultas sin sustituir los procedimientos oficiales

Desde el consistorio aclaran que esta nueva plataforma no reemplaza los procedimientos administrativos ni los informes técnicos que puedan ser necesarios en determinados expedientes urbanísticos. Su función principal será servir como punto de consulta inicial para obtener una visión general de la situación de una parcela o de un ámbito determinado.

La concejala de Urbanismo, Turismo y Playas, Rita Hernández, destaca que la información urbanística suele resultar compleja para muchas personas y que esta herramienta permitirá presentar los datos de una forma más comprensible.

El Ayuntamiento considera que esta medida facilitará la preparación de solicitudes, proyectos y trámites relacionados con el urbanismo, permitiendo a los interesados disponer de información preliminar antes de acudir a la Oficina Técnica Municipal o iniciar procedimientos formales.

Modernización de la Oficina Técnica Municipal

Uno de los efectos previstos de esta implantación es la mejora del funcionamiento interno de los servicios municipales vinculados al urbanismo.

La administración local espera que el nuevo sistema contribuya a reducir consultas repetitivas, evitar duplicidades y optimizar los tiempos de respuesta. De esta forma, los técnicos podrán dedicar más recursos a la tramitación de expedientes y a la elaboración de informes especializados.

Además, la digitalización de parte de la información urbanística permitirá mejorar la organización documental y facilitar la gestión de los datos relacionados con el planeamiento vigente.

La medida se enmarca dentro de las estrategias de modernización que numerosas administraciones públicas están desarrollando para impulsar servicios digitales y favorecer una gestión más eficiente.

Adaptación a la normativa estatal sobre urbanismo y administración digital

Según explica el Ayuntamiento, la implantación de esta herramienta responde también a las obligaciones establecidas por la legislación estatal en materia de urbanismo y administración electrónica.

Por un lado, la iniciativa se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que contempla la necesidad de mantener sistemas públicos de información sobre suelo y ordenación territorial accesibles para la ciudadanía.

Asimismo, el proyecto se alinea con los principios recogidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, orientados a fomentar el acceso electrónico a la información y a los servicios públicos.

La digitalización de este tipo de consultas forma parte de las políticas impulsadas por distintas administraciones para facilitar la transparencia y mejorar la relación entre los ciudadanos y los organismos públicos.

Un contrato de un año para desarrollar la plataforma

La creación de esta herramienta ha sido adjudicada a ATM Grupo Maggioli, empresa encargada del desarrollo técnico del servicio.

El contrato contempla una duración máxima de doce meses e incluye varias actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la plataforma. Entre ellas figuran el diseño del modelo de ficha urbanística, la instalación del visor web, la incorporación de la información de planeamiento actualmente vigente y las tareas de mantenimiento durante el periodo contratado.

El sistema permitirá consultar información relacionada con el planeamiento municipal de manera estructurada y accesible, facilitando la localización de datos básicos sobre parcelas y sectores concretos.