El Hospital Molina Orosa reduce un 70% las derivaciones de pacientes de Cardiología fuera de Lanzarote

El servicio de Cardiología del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa ha experimentado una profunda transformación durante los últimos años que ha permitido reforzar la atención especializada a los pacientes de Lanzarote y disminuir de forma significativa la necesidad de desplazamientos a otros centros hospitalarios del archipiélago.

La evolución organizativa, el aumento de personal sanitario y la incorporación de nuevas tecnologías han convertido a este servicio en una unidad con mayor capacidad diagnóstica y terapéutica. Como resultado, los traslados de pacientes a hospitales de referencia fuera de la isla se han reducido un 70% en comparación con los registrados en 2022.

Este avance supone un cambio importante para la atención cardiológica en Lanzarote, ya que muchas pruebas y procedimientos que hasta hace pocos años obligaban a derivar a los pacientes a otras islas pueden realizarse ahora en el propio centro hospitalario.

Una evolución que convierte a Cardiología en un servicio propio

Uno de los cambios más relevantes ha sido la consolidación de Cardiología como servicio independiente. Hasta hace unos años funcionaba como una sección integrada dentro de Medicina Interna, mientras que actualmente dispone de estructura propia y capacidad asistencial durante las 24 horas del día.

Este crecimiento también se ha reflejado en el refuerzo de los recursos humanos. En la actualidad, el servicio está formado por trece especialistas en Cardiología, trece profesionales de enfermería y quince técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

La ampliación de la plantilla ha permitido asumir un mayor volumen de actividad y ofrecer una atención más especializada tanto en consultas como en hospitalización y procedimientos intervencionistas.

Aumento de las consultas y de las pruebas diagnósticas

Los datos de actividad muestran el crecimiento experimentado por el servicio durante los últimos años.

Las consultas atendidas por los especialistas aumentaron cerca de un 28% respecto a 2022. Mientras que en ese ejercicio se contabilizaron 6.296 consultas, durante el pasado año la cifra alcanzó las 8.050.

La actividad diagnóstica también registró un importante incremento. En total se realizaron 8.663 pruebas diagnósticas y terapéuticas, una cifra que supera en más de un 80% la actividad desarrollada en 2022.

Este aumento responde tanto a la incorporación de nuevas técnicas como a la mejora de los recursos disponibles, lo que permite ofrecer diagnósticos más precisos sin necesidad de trasladar a los pacientes a otros hospitales.

Por su parte, la sala de Hemodinámica desarrolló alrededor de un millar de procedimientos especializados a lo largo de 2025, consolidándose como una de las infraestructuras clave en la evolución del servicio.

La sala de Hemodinámica, punto de inflexión de la transformación

La puesta en funcionamiento de la sala de Hemodinámica en septiembre de 2023 ha sido considerada el principal hito de este proceso de modernización.

Esta infraestructura de alta tecnología permite realizar procedimientos complejos relacionados con el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, entre ellos cateterismos cardíacos, estudios electrofisiológicos o la implantación de marcapasos y desfibriladores.

La disponibilidad de estos recursos en Lanzarote ha supuesto un cambio sustancial para los pacientes, al evitar numerosos desplazamientos a hospitales de referencia situados en otras islas.

Además, la apertura de esta unidad hizo posible la implantación del denominado Código Infarto en el Molina Orosa, un protocolo asistencial diseñado para ofrecer una respuesta rápida y especializada ante los casos de infarto agudo de miocardio.

La activación de este sistema permite reducir los tiempos de actuación y mejorar la atención a pacientes que sufren emergencias coronarias, un factor especialmente importante en una isla alejada de los grandes centros hospitalarios de referencia.

La resonancia magnética cardíaca amplía la capacidad diagnóstica

Otro de los avances incorporados recientemente ha sido la resonancia magnética cardíaca, disponible desde noviembre del pasado año.

Esta técnica se considera una herramienta de referencia para el estudio de la estructura y el funcionamiento del corazón mediante procedimientos no invasivos. Su incorporación permite realizar evaluaciones más precisas de diferentes patologías cardíacas sin que los pacientes tengan que desplazarse a Gran Canaria o a otros centros especializados.

La disponibilidad de esta prueba en Lanzarote mejora la accesibilidad al diagnóstico y agiliza los tiempos de atención, especialmente en casos que requieren un estudio detallado de la función cardíaca.

Más ingresos atendidos y menor estancia hospitalaria

La evolución del servicio también se refleja en los indicadores de hospitalización.

Durante este periodo, el número de ingresos se ha duplicado hasta alcanzar los 787 pacientes. A pesar de este incremento de actividad, el servicio ha logrado reducir la estancia media hospitalaria en un 20%.

Actualmente, la permanencia media de los pacientes ingresados se sitúa en 5,8 días, un dato que refleja una mayor capacidad resolutiva y una utilización más eficiente de los recursos asistenciales disponibles.

Nuevas técnicas y seguimiento más especializado

La modernización del servicio no se limita únicamente a la incorporación de grandes infraestructuras tecnológicas.

Entre las novedades implantadas destaca la colocación del primer marcapasos sin cable en el Hospital Molina Orosa. Este tipo de dispositivo constituye una alternativa mínimamente invasiva para determinados trastornos del ritmo cardíaco y representa un avance dentro de las opciones terapéuticas disponibles en la isla.

A ello se suma la creación de un espacio específico de telemetría destinado a la monitorización continua de pacientes cardiológicos durante el periodo de recuperación tras una intervención.

Asimismo, se han fortalecido los mecanismos de coordinación con Atención Primaria mediante nuevos circuitos de interconsulta y seguimiento clínico, una medida orientada a agilizar la atención y mejorar la continuidad asistencial.

Solo los casos más complejos siguen derivándose fuera de la isla

Gracias a la ampliación progresiva de la cartera de servicios, la mayoría de los procedimientos cardiológicos pueden realizarse actualmente en Lanzarote.

Las derivaciones a hospitales de referencia quedan limitadas a situaciones de alta complejidad que requieren cirugía cardíaca, recambios valvulares o trasplantes de corazón, tratamientos que continúan concentrándose en centros especializados.

La reducción de desplazamientos supone una mejora tanto para los pacientes como para sus familias, al permitir recibir atención especializada cerca de su lugar de residencia.

Desde la dirección del servicio se atribuye esta evolución al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales médicos, personal de enfermería, técnicos en cuidados auxiliares, celadores y personal de apoyo.

La consolidación de Cardiología en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa refuerza así la capacidad asistencial del sistema sanitario público en Lanzarote y acerca a la población procedimientos diagnósticos y terapéuticos que hasta hace pocos años solo podían realizarse fuera de la isla.