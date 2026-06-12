El Cabildo de Lanzarote celebra la retirada de los mapas de las Zonas de Aceleración de Renovables y el PSOE dice que los esconde

El Cabildo de Lanzarote agradece al Gobierno de Canarias la retirada de los mapas de las Zonas de Aceleración de Renovables. La institución insular trabaja en una nueva propuesta basada en la protección del paisaje, el suelo agrario y una implantación ordenada de las energías renovables.

El Cabildo de Lanzarote ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de Canarias de retirar los mapas vinculados a las denominadas Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), una medida que, según la institución insular, permitirá replantear la planificación energética desde una perspectiva más ajustada a las características territoriales, ambientales y paisajísticas de Lanzarote y La Graciosa.

La retirada de estos documentos abre una nueva etapa de trabajo entre ambas administraciones con el objetivo de diseñar una propuesta que compatibilice el desarrollo de las energías renovables con la protección del territorio y de los espacios de mayor valor ambiental y agrícola.

Una nueva fase para redefinir la implantación de las renovables

Desde el Cabildo señalan que la decisión es fruto de los contactos y del trabajo desarrollado durante los últimos meses con el Ejecutivo autonómico. La corporación insular considera que este paso permitirá avanzar hacia un modelo energético más acorde con la realidad de unas islas que cuentan con un importante patrimonio natural y paisajístico reconocido internacionalmente.

La propuesta que prepara el Cabildo se apoyará en varios principios que la institución viene defendiendo desde hace tiempo. Entre ellos destacan la implantación ordenada de instalaciones de generación renovable, la protección del paisaje, la exclusión de los terrenos agrícolas protegidos y la participación pública en los beneficios derivados de la producción energética.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, expresó su satisfacción por la decisión adoptada por el Gobierno canario y destacó la disposición mostrada para escuchar las demandas planteadas desde Lanzarote.

Según trasladó la institución, la retirada de los mapas permitirá revisar planteamientos que habían generado inquietud en distintos sectores de la isla y elaborar una propuesta sustentada en criterios técnicos y en el conocimiento específico del territorio.

El Cabildo defiende un modelo adaptado a la singularidad de Lanzarote

La corporación insular insiste en que el modelo energético que promueve no pasa por una distribución dispersa de instalaciones renovables por todo el territorio, sino por concentrar este tipo de infraestructuras en espacios que ya hayan sido transformados o degradados por actividades previas.

El objetivo, según explica el Cabildo, es minimizar el impacto visual y territorial de las nuevas instalaciones energéticas, preservando al mismo tiempo los valores paisajísticos que caracterizan a Lanzarote y La Graciosa.

Asimismo, la institución mantiene su defensa de excluir de estos desarrollos el suelo rústico de protección agraria, considerado estratégico tanto para la actividad agrícola como para la conservación del paisaje tradicional de la isla.

Otro de los aspectos que forman parte de la propuesta es la participación del sector público en la generación energética. En este sentido, el Cabildo apuesta por que una parte de los beneficios obtenidos reviertan directamente en la ciudadanía mediante la actividad de la empresa pública Eólica Lanzarote.

Críticas a la utilización política de los mapas retirados

Durante su valoración de la situación, el presidente insular también lamentó que se hayan utilizado políticamente unos documentos que, según recordó, nunca llegaron a ser asumidos por la institución lanzaroteña.

Desde el Cabildo sostienen que los mapas ahora retirados no reflejaban el modelo territorial y energético defendido por la Corporación Insular y que precisamente su eliminación permitirá abrir un proceso de revisión para elaborar una propuesta más ajustada a las necesidades de la isla.

Rechazo a la planta fotovoltaica prevista en Mácher

Paralelamente a este proceso, el Cabildo de Lanzarote ha avanzado que está ultimando el informe institucional sobre la planta solar proyectada en la localidad de Mácher, dentro del municipio de Tías.

La institución ha adelantado que su posición será desfavorable al proyecto por entender que no encaja en el modelo territorial y energético que defiende para la isla.

El procedimiento continúa en fase administrativa

El consejero de Política Territorial del Cabildo, Jesús Machín Tavío, aclaró además que la tramitación de este expediente se encuentra dentro del procedimiento administrativo ordinario que corresponde al Gobierno de Canarias.

Desde la corporación insular se subraya que en este caso no se ha aplicado ninguna declaración de interés público al amparo del artículo 6 bis y que únicamente se ha solicitado la emisión de informes a las administraciones afectadas, tal y como establece la normativa vigente.

Por este motivo, el Cabildo recalca que la petición de informes no implica autorización alguna del proyecto ni supone una aprobación previa de la instalación.

El PSOE acusa al Cabildo de ocultar información

La polémica en torno a las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en Lanzarote y La Graciosa continúa generando enfrentamiento político. El PSOE de Lanzarote ha cuestionado el reciente anuncio realizado por el Cabildo insular sobre la retirada de los mapas vinculados a estas áreas destinadas al desarrollo de proyectos de energías renovables y sostiene que, en realidad, no se ha producido ninguna eliminación oficial de dichos documentos.

Los socialistas consideran que la medida anunciada por la institución insular no supone un cambio real en la situación administrativa de las ZAR y aseguran que los mapas simplemente han dejado de estar visibles en el visor cartográfico de Grafcan, sin que exista una resolución formal que anule o retire el procedimiento.

María Dolores Corujo, consejera del Cabildo y secretaria del PSOE en Lanzarote. / La Provincia

El PSOE reclama una retirada oficial y documentada

La secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, afirmó que no existe ninguna publicación oficial que confirme la eliminación de las ZAR en Lanzarote y La Graciosa.

Según la dirigente socialista, hasta el momento no se ha producido ninguna resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias que certifique la retirada de los mapas ni la anulación del procedimiento asociado a estas zonas. Por ello, considera que las garantías reclamadas por distintos sectores sociales y económicos de la isla siguen sin materializarse.

Desde la formación política sostienen que la desaparición de los mapas de una plataforma de consulta pública no implica necesariamente que el procedimiento haya quedado sin efecto.

Críticas al papel de Oswaldo Betancort

El PSOE también ha dirigido sus críticas hacia el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, al que acusa de intentar presentar como un logro político una situación que, a juicio de los socialistas, no supone cambios sustanciales para el territorio.

La formación considera que el presidente insular formó parte del proceso que permitió la elaboración del mapeo de las ZAR y recuerda que estas zonas fueron impulsadas dentro de una estrategia desarrollada conjuntamente con otras administraciones.

Según el PSOE, Betancort no puede desvincularse ahora de un procedimiento en cuya elaboración participó institucionalmente y que ha generado debate en distintos ámbitos de la sociedad lanzaroteña.

Más de 3.100 hectáreas en el centro del debate

Uno de los principales argumentos expuestos por los socialistas es la superficie potencialmente afectada por las Zonas de Aceleración de Renovables.

El partido señala que los mapas proyectados alcanzaban más de 3.100 hectáreas de Lanzarote y La Graciosa, una extensión que ha provocado preocupación entre colectivos ciudadanos, organizaciones vinculadas a la protección del territorio y sectores relacionados con la actividad agrícola.

Las críticas se centran especialmente en el posible impacto sobre el paisaje, el suelo rústico y el modelo de desarrollo territorial de ambas islas, caracterizadas por contar con espacios de alto valor ambiental y una identidad paisajística reconocida internacionalmente.

Acusan de falta de coordinación entre administraciones

En su valoración de la situación, el PSOE considera que la gestión de este asunto refleja falta de coordinación entre las administraciones gobernadas por las mismas fuerzas políticas, en referencia a Coalición Canaria y Partido Popular.

Los socialistas interpretan los cambios de posición y los anuncios realizados durante los últimos meses como una muestra de contradicciones internas en torno al desarrollo de la planificación energética del archipiélago.

Asimismo, sostienen que el debate generado alrededor de las ZAR evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de participación y transparencia en los procesos relacionados con la ordenación territorial y la implantación de infraestructuras energéticas.

Defensa de las renovables con planificación y consenso

Pese a sus críticas al procedimiento, el PSOE insiste en que mantiene una posición favorable al desarrollo de las energías renovables en Lanzarote y La Graciosa.

La formación subraya que la transición energética es necesaria para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo más sostenible. Sin embargo, considera que este proceso debe realizarse con una planificación adecuada y teniendo en cuenta las particularidades territoriales de cada isla.

Entre las condiciones que defienden figuran la protección del suelo agrícola, la conservación del paisaje, la participación efectiva de los ayuntamientos y la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones.