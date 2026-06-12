Las obras de ampliación de la depuradora de Arrecife alcanzan el 77% de ejecución y encaran su fase final

Las obras de ampliación y modernización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arrecife avanzan según lo previsto y ya han alcanzado un 77% de ejecución, según se puso de manifiesto durante la última reunión de la comisión de seguimiento del convenio suscrito entre la sociedad estatal ACUAES y el Consorcio del Agua de Lanzarote.

El proyecto forma parte de un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar los sistemas de saneamiento y depuración de la isla, con el objetivo de adaptarlos a las exigencias de la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y aumentar la disponibilidad de agua regenerada para usos agrícolas y urbanos.

La inversión inicialmente prevista para estas actuaciones asciende a 37,5 millones de euros y contempla tanto la ampliación de la depuradora y del emisario submarino de Arrecife como la mejora de la EDAR de Tías y las infraestructuras asociadas en Puerto Calero.

Reunión de seguimiento en el Cabildo de Lanzarote

La comisión encargada de supervisar el desarrollo de los trabajos celebró una nueva reunión en la sede del Cabildo de Lanzarote, en Arrecife.

Al encuentro asistieron la presidenta de ACUAES, María Rosa Cobo; el consejero de Residuos, Aguas y Energías Eólicas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas; y el gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Fernando Fernández, junto a responsables técnicos y financieros de las entidades implicadas.

Durante la reunión se analizó el estado de las distintas actuaciones que se desarrollan actualmente en la isla y las previsiones para los próximos meses.

Reunión en el Cabildo de Lanzarote con representantes de la institución, el Consorcio del Agua y de la empresa pública ACUAES. / La Provincia

Finalización prevista para enero de 2027

Según los datos presentados, la ampliación de la depuradora de Arrecife mantiene su calendario de ejecución y se prevé que las obras concluyan en enero de 2027.

Una vez terminados los trabajos constructivos, comenzará una fase de puesta en marcha y pruebas operativas que tendrá una duración aproximada de seis meses antes de la entrada en funcionamiento definitivo de las nuevas instalaciones.

La actuación permitirá incrementar en un 50% la capacidad de tratamiento de la planta, que pasará a gestionar un caudal diario de hasta 12.000 metros cúbicos de agua residual, dando servicio a una población estimada de 126.000 habitantes equivalentes.

Infraestructuras ya completadas

Entre las actuaciones ejecutadas hasta la fecha destaca la puesta en funcionamiento del nuevo edificio de pretratamiento, que ha permitido la demolición de las antiguas instalaciones.

Además, ya se encuentran finalizados diversos elementos clave de la futura depuradora, entre ellos:

El depósito laminador.

Los nuevos decantadores.

El digestor de fangos.

Los vasos del reactor biológico.

Las arquetas de reparto y conexión.

Las interconexiones necesarias para integrar los distintos procesos de tratamiento.

También se ha completado el edificio destinado al tratamiento de fangos mixtos, incluyendo la instalación y conexión de todos los equipos previstos.

Por otro lado, se han realizado adaptaciones en el edificio de deshidratación para reorganizar los equipos existentes, se ha iniciado la sustitución de los nuevos sistemas de soplado y se ha construido el edificio que albergará el Centro General de Baja Tensión.

Los próximos trabajos se centrarán en la desodorización y los equipos electromecánicos

La planificación para los próximos meses contempla el avance de varias actuaciones fundamentales para completar el proyecto.

Entre ellas figura la instalación del sistema de desodorización, destinado a minimizar los olores generados durante los procesos de depuración.

Asimismo, continuarán las obras civiles pendientes, incluyendo la construcción del nuevo decantador primario, diversas conducciones de agua y fangos, vaciados estructurales y el tramo del emisario que discurre dentro del recinto de la depuradora.

De forma paralela se seguirá trabajando en el montaje de equipos electromecánicos, instalaciones eléctricas y sistemas de conexión necesarios para el funcionamiento conjunto de toda la infraestructura.

Los trabajos también incluyen la adaptación de las líneas de tratamiento existentes a la nueva configuración de la planta y las actuaciones de urbanización previstas dentro del complejo.

El emisario submarino se modificará tras detectarse problemas en el trazado

La ampliación de la EDAR de Arrecife incluye igualmente la mejora del emisario submarino.

Hasta el momento se han instalado aproximadamente 1.300 metros de los 2.640 metros previstos inicialmente.

Sin embargo, durante la ejecución de las obras se detectaron dificultades técnicas que afectaban al trazado proyectado para los 1.340 metros restantes. Esta situación ha obligado a desistir parcialmente del contrato original en ese tramo.

Para completar la actuación se redactará un nuevo proyecto específico cuya licitación está prevista durante este mismo mes, según se informó en la comisión de seguimiento.

La mejora de la depuradora de Tías comenzará en septiembre

Otro de los proyectos incluidos en el convenio es la ampliación y modernización de la actual EDAR de Tías, junto con las impulsiones y la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Puerto Calero.

Estas actuaciones ya han sido adjudicadas por el Consejo de Administración de ACUAES y está previsto que los trabajos comiencen durante el próximo mes de septiembre.

La intervención busca reforzar la capacidad de tratamiento de aguas residuales en una de las zonas con mayor actividad turística de Lanzarote y mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento insular.

Financiación europea y nuevas infraestructuras previstas

El esquema financiero del proyecto contempla que el 50% de la inversión sea financiado mediante fondos FEDER 2021-2027.

El 40% será adelantado por ACUAES con recursos propios y posteriormente recuperado a través de las tarifas del servicio en un plazo de 30 años desde la entrada en explotación de las nuevas instalaciones.

El 10% restante procederá de financiación obtenida en los mercados financieros y será recuperado en un periodo de 25 años.

Además, la actualización de los acuerdos firmados permitirá acometer nuevas infraestructuras hidráulicas en la isla. Entre ellas destacan un nuevo tramo terrestre del emisario de más de tres kilómetros de longitud, nuevas conducciones entre Yaiza, Uga y la futura depuradora, así como las estaciones de bombeo previstas en Yaiza, Uga y Barranco del Agua.

También se contempla la construcción de un depósito de agua regenerada que contribuirá a aumentar las posibilidades de reutilización del recurso hídrico en una isla donde la gestión eficiente del agua constituye un elemento estratégico para el desarrollo sostenible.