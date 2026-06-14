Lava Live Festival reúne a 12.000 personas y confirma su salto en Lanzarote

Más de 12.000 personas pasaron este fin de semana por el Lava Live Festival 2026, que estrenó en Lanzarote su nuevo Estadio Lava Live y cerró sus dos primeras jornadas como una de las grandes citas musicales del verano en Canarias. La segunda noche, celebrada este sábado 13 de junio, combinó nostalgia, ritmos latinos, baile y un ambiente multitudinario con Hombres G y Ke Personajes como grandes reclamos.

El Lava Live Festival ha cerrado su primer fin de semana con un balance que refuerza su crecimiento. La cita musical reunió a más de 12.000 asistentes acumulados en sus dos primeras jornadas y convirtió el Estadio Lava Live en un nuevo punto de referencia para la música en directo en Lanzarote.

El recinto, estrenado en esta edición, funcionó durante dos días como un gran espacio de ocio al aire libre. No solo acogió conciertos, sino también zonas gastronómicas, áreas de descanso, experiencias de marca y actividades pensadas para ampliar la experiencia del público más allá del escenario.

Hombres G y Ke Personajes levantan la segunda noche

La segunda jornada arrancó con La Tom Son, encargada de abrir una tarde-noche marcada por el ritmo y el ambiente festivo. Después llegó La Cabra Mecánica, que conectó con el público a través de canciones reconocibles para varias generaciones.

Uno de los momentos más intensos llegó con Ke Personajes. La formación argentina llevó sus ritmos latinos al Estadio Lava Live y transformó el recinto en una gran pista de baile. Su directo destacó por la energía sobre el escenario y por la conexión con un público de edades muy diversas.

La fiesta continuó entre actuaciones con DJ Nandy Paredes, que mantuvo el pulso de la noche con salsa y sonidos latinos. El cierre quedó en manos de Hombres G, una de las bandas más populares del pop español.

El grupo volvió a demostrar su capacidad para reunir a distintas generaciones alrededor de canciones convertidas en himnos. Su concierto estuvo marcado por la nostalgia, el humor y la complicidad con un público que coreó muchos de sus temas más conocidos.

Gastronomía, ocio y un recinto pensado para convivir

Más allá de la programación musical, el festival quiso reforzar su imagen como experiencia global. El Estadio Lava Live ofreció una propuesta que combinó música, gastronomía y entretenimiento en un entorno seguro e inclusivo.

La oferta culinaria tuvo un papel destacado con BOKA, liderada por el chef Germán Blanco, que aportó una propuesta gastronómica cuidada y con protagonismo propio dentro del recinto.

También hubo activaciones distribuidas por diferentes zonas del festival, como tarot, astrología, tatuajes, acciones deportivas, ruletas con premios, sorteos y experiencias impulsadas por marcas colaboradoras.

La organización ha destacado además el trabajo del personal de seguridad, emergencias, producción, montaje, limpieza, asistencia técnica y coordinación. También subrayó la presencia del Punto Violeta y el Punto Naranja, orientados a reforzar un entorno seguro, respetuoso e inclusivo.

El festival volverá en julio con Juan Luis Guerra y Nathy Peluso

Tras el éxito del primer fin de semana, Lava Live Festival regresará los días 24 y 25 de julio con dos nuevas jornadas de conciertos en Lanzarote.

El jueves 24 de julio actuarán Juan Luis Guerra y Ana Mena, entre otros artistas. El viernes 25 será el turno de Nicky Jam y Nathy Peluso con su Club Grasa, en una actuación que la organización señala como uno de los grandes momentos de esta edición.

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Con este primer balance, el festival refuerza su papel dentro del calendario cultural de Canarias y contribuye a posicionar Lanzarote como destino capaz de acoger grandes eventos musicales.