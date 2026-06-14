Salvan la vida a un hombre en el Lava Live

Un hombre de 60 años sufrió una parada cardiorrespiratoria durante la segunda jornada del festival Lava Live, en Lanzarote, y logró ser estabilizado gracias a la rápida intervención de los equipos sanitarios desplegados en el recinto, según ha informado La Voz de Lanzarote.

El afectado se encontraba disfrutando de uno de los conciertos cuando cayó desplomado, lo que activó de inmediato el dispositivo de emergencia del evento. La actuación coordinada de Emerlan, Policía Nacional y Seguridad Privada fue clave para revertir la parada antes de su evacuación al Hospital Doctor José Molina Orosa.El momento generó una situación de máxima gravedad durante el festival. Los equipos sanitarios de Emerlan, que prestaban cobertura preventiva en el recinto, acudieron de inmediato para asistir al hombre.

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