Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atraco Gran CanariaLava LiveEl Baifo Tour 2027Parque San TelmoCaos en un vuelo a CanariasJefe del servicio de ReumatologíaJesé Rodríguez
instagramlinkedin

Salvan la vida a un hombre en el Lava Live

El afectado, de 60 años, cayó desplomado durante un concierto y pudo ser estabilizado antes de su traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa

Salvan la vida a un hombre en el Lava Live

Salvan la vida a un hombre en el Lava Live / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Voz de Lanzarote

Un hombre de 60 años sufrió una parada cardiorrespiratoria durante la segunda jornada del festival Lava Live, en Lanzarote, y logró ser estabilizado gracias a la rápida intervención de los equipos sanitarios desplegados en el recinto, según ha informado La Voz de Lanzarote.

El afectado se encontraba disfrutando de uno de los conciertos cuando cayó desplomado, lo que activó de inmediato el dispositivo de emergencia del evento. La actuación coordinada de Emerlan, Policía Nacional y Seguridad Privada fue clave para revertir la parada antes de su evacuación al Hospital Doctor José Molina Orosa.El momento generó una situación de máxima gravedad durante el festival. Los equipos sanitarios de Emerlan, que prestaban cobertura preventiva en el recinto, acudieron de inmediato para asistir al hombre.

Noticias relacionadas y más

Más información en La Voz de Lanzarote.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents