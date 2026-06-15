Las ayudas del Cabildo de Lanzarote para cubrir los desplazamientos de los viajes del Imserso por la doble insularidad: requisitos y cuantías

Más de 250 personas mayores de Lanzarote y La Graciosa asistieron este lunes a una sesión organizada por el Cabildo de Lanzarote para explicar las nuevas ayudas destinadas a compensar los gastos de traslado asociados a los viajes del Programa de Turismo Social del Imserso.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Actos de la institución insular y contó también con la participación de representantes de distintos ayuntamientos de la isla. La iniciativa fue promovida por el Área de Mayores y Relaciones Intergeneracionales con el objetivo de acercar toda la información a las personas potencialmente beneficiarias.

Durante la jornada se detallaron las bases reguladoras de estas subvenciones, los requisitos para acceder a ellas, la documentación necesaria para presentar la solicitud y los gastos que podrán ser objeto de compensación.

Una medida para reducir el impacto de la doble insularidad

Uno de los principales objetivos de estas ayudas es minimizar las dificultades que afrontan los residentes en islas no capitalinas para acceder a determinados servicios y programas públicos.

En el caso de los viajes del Imserso, muchas personas mayores de Lanzarote y La Graciosa deben desplazarse previamente hasta Tenerife o Gran Canaria para incorporarse a las rutas organizadas por el programa estatal. Este coste adicional no afecta a los residentes en las islas capitalinas y supone un gasto extra que hasta ahora debía ser asumido íntegramente por los usuarios.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó durante la jornada que la iniciativa busca corregir una situación que durante años ha generado desigualdades entre los beneficiarios del programa. Según explicó, el objetivo es que los mayores puedan participar en igualdad de condiciones sin que el coste de las conexiones aéreas o marítimas se convierta en un obstáculo.

Oswaldo Betancort y Nori Machín, este lunes, informan a los jubilados sobre las nuevas ayudas de los viajes del Imserso / La Provincia

Asimismo, recordó que esta línea de ayudas forma parte de los compromisos adquiridos por el actual grupo de gobierno para paliar los efectos de la doble insularidad sobre la población de Lanzarote y La Graciosa.

Qué gastos podrán subvencionarse

Durante la sesión informativa se aclaró que las ayudas estarán destinadas exclusivamente a cubrir determinados gastos relacionados con el desplazamiento hacia el punto oficial de salida de los viajes organizados por el Imserso.

Entre los conceptos subvencionables figuran los billetes de avión o barco necesarios para conectar con Tenerife o Gran Canaria. Además, también podrán incluirse determinados gastos de alojamiento cuando los horarios de transporte obliguen a pernoctar en las islas capitalinas antes de iniciar el viaje.

Sin embargo, desde la institución insular se recordó que la subvención no cubrirá el coste del paquete turístico contratado con el Imserso ni otros gastos personales derivados de la estancia.

Información práctica para los solicitantes

La consejera de Mayores y Relaciones Intergeneracionales, Nori Machín, puso en valor la elevada participación registrada y destacó el trabajo de coordinación desarrollado junto a los ayuntamientos para facilitar el acceso a la información.

Según explicó, uno de los objetivos de la jornada era resolver las dudas más frecuentes de los usuarios y explicar de forma clara cómo justificar los gastos y qué documentación deberán aportar una vez se abra oficialmente la convocatoria.

La responsable insular señaló que el interés mostrado por los asistentes refleja la necesidad existente de este tipo de medidas y el interés de muchas personas mayores por beneficiarse de este recurso.

Las ayudas se solicitarán tras realizar el viaje

Otro de los aspectos abordados durante la jornada fue el procedimiento administrativo para acceder a la subvención.

Las solicitudes deberán presentarse una vez finalizado el viaje del Imserso y las ayudas se concederán siguiendo el criterio de orden de entrada de los expedientes completos hasta agotar la dotación económica disponible para esta convocatoria.

Por ello, los responsables de la iniciativa recomendaron a los futuros solicitantes conservar toda la documentación justificativa de los gastos realizados para facilitar la posterior tramitación.