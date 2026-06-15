Carolina Marín y expertos en gestión deportiva protagonizan la Universidad de Verano de Lanzarote 2026

El Cabildo de Lanzarote ha presentado este lunes la edición 2026 de la Universidad de Verano, que este año estará dedicada a la gestión de destinos de turismo deportivo, un sector estratégico en el que confluyen formación, turismo, deporte y desarrollo económico.

Bajo el lema “¡Descubre las claves del éxito en turismo deportivo!”, la programación se celebrará los días 9 y 10 de julio en el Marina Innova Hub Lanzarote, con sesiones de mañana y tarde dirigidas a profesionales del ámbito turístico, deportivo, institucional y académico, además de estudiantes y personas interesadas en la especialización del sector.

Formación especializada con visión práctica

El programa propone un enfoque aplicado sobre la planificación y gestión de destinos deportivos, abordando aspectos como la creación de producto turístico, la comercialización, la gobernanza, la sostenibilidad y la convivencia entre residentes, visitantes y entorno. La iniciativa contará con 150 plazas y permitirá a los participantes obtener un crédito académico equivalente a 25 horas lectivas.

El Cabildo de Lanzarote presenta la Universidad de Verano 2026 centrada en la gestión de destinos de turismo deportivo. / Rubén Rodríguez

La presentación oficial ha contado con la consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo; el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández; el vicerrector de la ULPGC, José Miguel Álamo; la directora de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Eva Crespo; y el coordinador de la Universidad de Verano, Juan Antonio Carreño.

Carolina Marín, gran protagonista de la edición

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de la deportista Carolina Marín, campeona olímpica y del mundo, quien protagonizará una ponencia centrada en la resiliencia y el alto rendimiento bajo el título “El mundo como pista: deporte de alto rendimiento, turismo y resiliencia”.

Un programa centrado en la planificación y la gobernanza

La jornada del 9 de julio estará enfocada en el diseño de producto turístico deportivo. El programa incluirá ponencias, mesas de debate y talleres prácticos sobre planificación, segmentación de mercado, modelos de gobernanza, comercialización y patrocinio deportivo como herramienta de promoción territorial.

Entre los participantes figuran expertos del ámbito académico, institucional y empresarial vinculados al turismo y al deporte, además de representantes de entidades especializadas del sector en Canarias y el resto del país.

El Cabildo de Lanzarote presenta la Universidad de Verano 2026 centrada en la gestión de destinos de turismo deportivo. / Rubén Rodríguez

El 10 de julio, la formación se centrará en la gestión de destinos, la capacidad de carga y la sostenibilidad. Se abordarán los impactos del turismo deportivo y la convivencia entre población residente y visitantes, además de un análisis sobre modelos de gobernanza y desarrollo territorial.

Lanzarote, laboratorio del turismo deportivo

El coordinador de la Universidad de Verano destacó el carácter práctico del programa, que busca ofrecer herramientas aplicables a la realidad del sector. En esta línea, se subraya el papel de Lanzarote como un entorno idóneo para el desarrollo de proyectos vinculados al deporte, el turismo y la sostenibilidad.

Con esta nueva edición, la Universidad de Verano de Lanzarote refuerza su papel como espacio de formación y transferencia de conocimiento, situando el turismo deportivo como una de las líneas estratégicas para la diversificación y competitividad del destino.

Información e inscripciones

El curso “Gestión de destinos de turismo deportivo” se celebrará los días 9 y 10 de julio de 2026 en el Marina Hub Lanzarote, situado en la avenida Olof Palme de Arrecife, en horario de mañana y tarde. La formación contará con un aforo limitado de 150 plazas y permitirá a los asistentes obtener un crédito académico equivalente a 25 horas lectivas. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://beta.ecoentradas.com/events/410/shows.