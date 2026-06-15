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Conmoción en Italia por la pareja muerta en un accidente en Lanzarote

Un niño sobrevivió al accidente en Lanzarote en el que murieron sus padres, en un accidente entre un coche y una guagua

Dos personas mueren en un accidente de tráfico en el sur de Lanzarote

Dos personas mueren en un accidente de tráfico en el sur de Lanzarote

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Dos personas mueren en un accidente de tráfico en el sur de Lanzarote / La Provincia

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Bruno Betancor

Un niño sobrevivió en Lanzarote al accidente de tráfico en el que murieron sus padres. El siniestro ocurrió el pasado jueves 11 de junio, en la carretera LZ-2, entre Yaiza y Playa Blanca, cuando el coche en el que viajaba la familia colisionó con una guagua en una de las vías más transitadas del sur de la isla.

La pareja fallecida ha sido identificada por la prensa italiana como Giuseppe Lombardo, de 30 años y natural de Fondachelli Fantina, en Sicilia, y Marta Copete Álvarez, originaria de Sevilla. Ambos residían en Lanzarote, donde habían formado su familia, según ha informado el medio italiano Giornale di Sicilia.

Un menor con vida entre los restos del coche

El aviso llegó a los servicios de emergencia sobre las 19.42 horas. Un conductor que pasaba por la zona alertó del accidente y comunicó que había un menor atrapado en el interior del turismo.

En el coche viajaban los dos adultos y el niño. Los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por Giuseppe y Marta, que murieron como consecuencia del impacto. El menor, en cambio, fue evacuado al hospital con vida.

Las primeras informaciones locales hablaron de un niño de unos ocho años y en aparente buen estado. Los medios italianos lo sitúan en seis años y señalan que sufrió fracturas en un brazo y una pierna, aunque sin riesgo vital.

El accidente se produjo a la altura de Yaiza, pocos metros después de la gasolinera Repsol, en el tramo que conecta con Playa Blanca. La violencia del impacto dejó el turismo gravemente dañado y obligó a movilizar a bomberos, sanitarios, Guardia Civil y Policía Local.

Dos personas mueren en un accidente de tráfico en el sur de Lanzarote

Dos personas mueren en un accidente de tráfico en el sur de Lanzarote / La Provincia

En la guagua viajaban el conductor y varios pasajeros. Uno de ellos resultó herido, aunque en un primer momento no trascendió la gravedad de sus lesiones.

La noticia no solo ha golpeado a Lanzarote. También ha causado una profunda conmoción en Fondachelli Fantina, la localidad siciliana de la que era originario Giuseppe Lombardo. Allí, según la prensa italiana, el joven era muy conocido por su carácter cercano, su implicación social y su vínculo con la vida del municipio.

Según el medio transalpino Leggo, Giuseppe Lombardo llevaba años viviendo en España. Se había trasladado tras finalizar sus estudios y trabajaba en Lanzarote en el sector de la restauración. En la isla construyó su vida junto a Marta Copete Álvarez, con quien tuvo un hijo.

Ese recorrido vital, entre Sicilia, Sevilla y Canarias, ha convertido el accidente en una tragedia con eco internacional. La familia de Giuseppe viajó a España tras conocer lo ocurrido, mientras la comunidad italiana seguía con dolor las noticias sobre el siniestro.

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La investigación sigue abierta

La Guardia Civil investiga ahora cómo se produjo el accidente. Las primeras informaciones locales apuntan a una colisión entre el turismo y la guagua en la LZ-2, aunque la dinámica exacta continúa pendiente de confirmación oficial.

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