El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote presenta la décima edición de la campaña "Este verano, chapuzón seguro"

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha presentado este lunes en el CEIP Nazaret, en el municipio de Teguise, la décima edición de su campaña de prevención de ahogamientos y riesgos en el medio acuático, una iniciativa que busca reducir incidentes en playas, piscinas y zonas de baño del archipiélago.

Bajo el lema “Este verano, chapuzón seguro”, el programa se desarrolla en colaboración con la Fundación MAPFRE Canarias, la Dirección del Área de Salud de Lanzarote, Cruz Roja y las agrupaciones locales de Protección Civil.

En el acto de presentación participaron el presidente del Consorcio, Francisco J. Aparicio; la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque; la responsable de prevención de Fundación MAPFRE Canarias, Laura Ojeda; así como representantes municipales vinculados a seguridad y playas.

Una campaña para salvar vidas

El presidente del Consorcio subrayó la importancia de la concienciación ciudadana y recordó que detrás de cada cifra hay una tragedia familiar que, en muchos casos, podría evitarse con información, prudencia y formación básica en seguridad acuática. En la misma línea, desde Fundación MAPFRE Canarias se destacó el papel clave de la educación preventiva, especialmente entre los más jóvenes, como herramienta fundamental para reducir el número de ahogamientos.

PRESENTACIÓN CHAPUZÓN SEGURO 2026 / LP / DLP

La campaña se impulsa en un contexto preocupante. Según el Informe Nacional de Ahogamientos, Canarias registró 75 fallecimientos por sumersión en 2025, frente a los 63 del año anterior. En lo que va de 2026, entre enero y mayo, ya se han contabilizado 24 víctimas en playas y piscinas del archipiélago. Estas cifras sitúan al territorio entre las comunidades con mayor incidencia de este tipo de sucesos en España.

Formación práctica y prevención en dos niveles

La iniciativa combina actividades divulgativas con formación práctica. Por un lado, se trabajan pautas básicas de prevención como el baño acompañado, la adaptación progresiva al agua, la precaución tras comidas copiosas, el respeto a la señalización de banderas o la seguridad en espacios naturales. Por otro lado, se imparten talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP) y Conducta PAS (Proteger, Alertar y Socorrer), con el objetivo de capacitar a los participantes para actuar en los primeros minutos ante una emergencia.

PRESENTACIÓN CHAPUZÓN SEGURO 2026 / LP / DLP

Estas sesiones están dirigidas por personal técnico del Área de Salud de Lanzarote y buscan dotar a la ciudadanía de herramientas esenciales para responder ante una parada cardiorrespiratoria hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Un recorrido por todos los municipios de la isla

La campaña se desarrollará en todos los municipios de Lanzarote con sesiones de dos horas, entre las 11:00 y las 13:00 horas, con posibilidad de ampliar las actividades a playas y escuelas de verano. Tras su inicio en Teguise, el programa continuará en Tinajo el 9 de julio, San Bartolomé el 16 de julio y Haría el 23 de julio. En agosto llegará a Tías el día 6, La Graciosa el 13, Yaiza el 20 y concluirá en Arrecife el 26 de agosto, completando así un recorrido insular completo.