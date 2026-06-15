La Jornada de Prevención del Cáncer Oral en Arrecife fomenta el diagnóstico precoz

La Plaza de Las Palmas, en Arrecife, frente a la iglesia de San Ginés, acogió el pasado sábado una nueva edición de la Jornada de Prevención del Cáncer Oral, una iniciativa impulsada por el Colegio de Dentistas de Las Palmas con el objetivo de acercar la prevención y la detección temprana de esta enfermedad a la ciudadanía.

Durante toda la mañana, decenas de vecinos se acercaron al espacio habilitado para recibir información especializada y someterse a revisiones gratuitas de la mucosa oral.

La actividad contó con la participación de los dentistas Juliana Cassol Spanemberg, Marina Martín Sales, Juan Luis Mejías Torrus y Ana Yu Martins, quienes atendieron a las personas interesadas y resolvieron consultas relacionadas con la salud bucodental.

Jornada de Prevención del Cáncer Oral, celebrada en Arrecife. / La Provincia

La detección precoz, clave frente al cáncer oral

Según explican los especialistas, una parte importante de los asistentes pudo descartar alteraciones que les generaban preocupación. Sin embargo, también se identificaron algunas lesiones o indicios que requerirán seguimiento clínico posterior, una circunstancia que pone de relieve la utilidad de este tipo de campañas preventivas.

El cáncer oral puede aparecer en distintas zonas de la cavidad bucal, como los labios, la lengua, el paladar, el suelo de la boca o la cara interna de las mejillas. Uno de los principales problemas asociados a esta enfermedad es que en sus primeras fases suele desarrollarse sin provocar dolor ni síntomas evidentes, lo que puede retrasar el diagnóstico.

Por este motivo, los profesionales recomiendan prestar atención a señales que persistan en el tiempo, como llagas que no cicatrizan, manchas blancas o rojizas, bultos o dificultades para masticar y tragar alimentos.

Un momento de la Jornada de Prevención del Cáncer Oral, celebrada en Arrecife. / La Provincia

La importancia de acudir al dentista al menos una vez al año

La jornada también sirvió para recordar la relevancia de las revisiones odontológicas periódicas. Los expertos destacan que acudir al dentista al menos una vez al año permite detectar de forma precoz no solo el cáncer oral, sino también otras patologías que pueden afectar a la salud de la boca y tener consecuencias sobre el bienestar general.

El objetivo de estas acciones es mejorar el conocimiento de la población sobre los factores de riesgo y favorecer diagnósticos en etapas iniciales, cuando las opciones de tratamiento y las probabilidades de supervivencia suelen ser más elevadas.