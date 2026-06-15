La Policía Nacional forma a profesionales de centros de menores de Lanzarote para reforzar la protección frente a delitos sexuales

La Policía Nacional ha impartido una jornada de formación especializada dirigida a directores y profesionales de los centros de menores dependientes del Cabildo de Lanzarote.

La iniciativa, desarrollada por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Arrecife, busca reforzar la prevención y la respuesta ante posibles situaciones de violencia sexual que afecten a niños, niñas y adolescentes.

La actividad se enmarca dentro de la colaboración que mantienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con las instituciones responsables de la protección de la infancia en la isla, con el objetivo de mejorar la coordinación y fortalecer los mecanismos de actuación ante posibles casos de riesgo.

Detección temprana y notificación de posibles delitos

Durante la sesión, los participantes recibieron información sobre los procedimientos de prevención, identificación y comunicación de posibles delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores que residen en recursos asistenciales.

Los agentes destacaron la importancia de que los profesionales que trabajan diariamente con menores dispongan de herramientas que les permitan reconocer señales de alerta de forma temprana y activar los protocolos establecidos para garantizar la protección de las posibles víctimas.

La formación también incidió en la necesidad de mantener una coordinación fluida entre los diferentes organismos implicados, ya que la detección precoz resulta fundamental para minimizar los daños y ofrecer una respuesta adecuada a los menores afectados.

Comisaría de Policía Nacional de Arrecife / La Provincia

La obligación de comunicar cualquier indicio

Durante el encuentro, la Policía Nacional recordó que la legislación vigente establece la obligación de informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante cualquier sospecha o indicio relacionado con delitos sexuales contra menores.

En este sentido, se hizo referencia a la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una norma que refuerza los mecanismos de prevención y protección de los menores frente a cualquier forma de violencia.

Asimismo, los participantes analizaron el protocolo de actuación desarrollado por los centros de menores para la prevención, notificación y derivación de posibles casos de agresión o explotación sexual en entornos residenciales.

Trabajo coordinado en favor del interés superior del menor

La Policía Nacional subraya que continuará desarrollando acciones formativas y de coordinación con las distintas instituciones de Lanzarote para reforzar la seguridad y el bienestar de la infancia.

Estas iniciativas buscan garantizar que los profesionales que trabajan con menores cuenten con los conocimientos necesarios para actuar ante situaciones de riesgo, siempre bajo el principio del interés superior del menor, considerado el eje central de las políticas de protección infantil.