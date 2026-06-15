Los proyectos de intervención social recibirán 933.801 euros este año

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote aprobó ayer la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de intervención social en el ejercicio 2026, una línea de ayudas dotada con 933.801,95 euros y dirigida a respaldar iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables de Lanzarote y La Graciosa.

La convocatoria contempla financiación para proyectos relacionados con la infancia y las familias, la igualdad y la diversidad, la atención a personas con discapacidad o en situación de dependencia, la inclusión social, las adicciones, la inmigración y otras actuaciones de carácter social que den respuesta a necesidades básicas y emergentes de la población en ambas islas.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señala que «las entidades sociales realizan una labor imprescindible en nuestra isla y conocen de primera mano las necesidades de muchas familias y colectivos. Con esta convocatoria continuamos colaborando con el tercer sector para seguir construyendo una sociedad más justa, cohesionada y con mayores oportunidades para todos».

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, Marci Acuña, apuntó que «hemos diseñado una convocatoria amplia y adaptada a la realidad social de Lanzarote y La Graciosa, que permite apoyar desde proyectos de acompañamiento y atención especializada hasta iniciativas de inclusión, accesibilidad o prevención de la exclusión social».

La convocatoria se tramitará mediante concurrencia competitiva y permitirá financiar proyectos impulsados por entidades sin ánimo de lucro con implantación en Lanzarote y La Graciosa. Entre las líneas subvencionables figuran también actuaciones vinculadas a la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión, programas de apoyo a personas con discapacidad, proyectos de prevención de la soledad no deseada, atención a personas sin hogar y acciones de integración de la población migrante.

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Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Cabildo de Lanzarote.