Sara Carbonero reaparece en Lanzarote tras su operación en el hospital Molina Orosa con un significativo mensaje: "Volver"

La periodista y presentadora Sara Carbonero ha protagonizado una discreta pero significativa reaparición pública en Lanzarote en un momento especialmente delicado de su vida personal.

La comunicadora ha regresado a la isla para acompañar a uno de sus dos hijos en la competición de fútbol base San Bartolomé Cup 2026, apenas unas semanas después de la muerte de su madre y meses después de haber permanecido ingresada durante once días en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Arrecife, el pasado enero. Su reciente estancia la ha acompañado de un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Lanzarote 2026. #Volver".

Su presencia en el campo de fútbol de San Bartolomé el fin de semana coincide además con la cuenta atrás para una de las principales citas deportivas del calendario insular, la Lanzarote International Cup 2026, que se celebrará entre el 17 y el 21 de junio y reunirá a más de 120 equipos de fútbol base procedentes de distintos países, entre ellos el Real Madrid, al que pertenecen Martín y Lucas (donde ejercen de porteros, como su padre), los hijos que Sara Carbonero tuvo con el futbolista Íker Casillas y que han competido en ediciones anteriores del citado evento.

Jornadas de fútbol y paseos por la isla

La presencia de Carbonero en la isla estuvo vinculada nuevamente al fútbol, con triunfo para el Real Madrid, pero también tuvo tiempo para visitar distintos lugares de Lanzarote, según ha dejado constancia de ello en sus redes sociales, como La Geria y una de sus bodegas más conocidas, Stratvs.

El torneo celebrado en San Bartolomé concluyó con los siguientes resultados:

Fase Oro

Primer clasificado: Real Madrid CF.

Segundo clasificado: UD Las Palmas.

Tercer clasificado: Athletic Club.

Fase Plata

Primer clasificado: CF Sporting Tías.

Segundo clasificado: CD Tahíche.

Tercer clasificado: UD Telde C.

Vuelta a Lanzarote tras el ingreso hospitalario de enero

La visita de Sara Carbonero a Lanzarote tiene ahora un significado muy distinto al que tuvo a comienzos de año.

En enero de 2026, la periodista tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y permaneció ingresada durante once días en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Arrecife.

Tras recibir el alta médica, regresó a Madrid el 14 de enero acompañada por su pareja, Jota Cabrera, iniciando un periodo de recuperación alejada de la exposición pública.

Lanzarote se prepara para recibir a más de 120 equipos de fútbol base

La presencia de la periodista coincide con los preparativos finales de la tercera edición de la Lanzarote International Cup, uno de los eventos de fútbol base con mayor proyección del archipiélago y en el que también podrían participar de nuevo este año los hijos de Sara y el exguardameta del Real Madrid.

La competición se desarrollará 17 al 21 de junio y reunirá a más de 120 equipos de categorías benjamín, alevín e infantil. La organización prevé además la llegada de más de 10.000 visitantes durante los días de competición.

Según la información oficial del torneo, los encuentros se disputarán en doce campos distribuidos por distintos municipios de la isla, lo que permitirá extender la actividad deportiva y económica por todo el territorio insular.

Equipos de primer nivel internacional

Uno de los principales atractivos de la competición es la participación de algunas de las canteras más reconocidas del panorama futbolístico nacional e internacional.

Entre los clubes confirmados figuran entidades como el Real Madrid CF, FC Barcelona, Valencia CF, Athletic Club, Real Betis y Sevilla FC.

También participarán conjuntos internacionales como el Manchester City FC, AC Milan, Juventus FC, Torino FC, FC Porto y el SL Benfica, entre otros.

La participación de estas entidades consolida el crecimiento internacional de un torneo que ha logrado posicionarse como una referencia para el fútbol formativo.

Un impacto económico relevante para Lanzarote

Más allá de la competición deportiva, el torneo se ha convertido en un importante generador de actividad económica para la isla.

La edición celebrada en 2025 generó un impacto económico superior a los diez millones de euros, según los datos difundidos por la organización. Para este año se espera una repercusión similar gracias a la llegada de jugadores, familiares, técnicos y aficionados procedentes de numerosos países.

La distribución de sedes por varios municipios favorece además que los beneficios asociados al turismo deportivo lleguen a diferentes zonas de la isla.

Presentacion Lanzarote International Cup 2026, en el Palacio Spínola, en la Villa de Teguise. / La Provincia

Medidas de sostenibilidad e inclusión

La organización ha anunciado la continuidad de varias iniciativas vinculadas a la sostenibilidad ambiental y la inclusión social.

Entre las medidas previstas figura la colaboración con la Asociación Arrecife Natura para desarrollar acciones relacionadas con la conservación y regeneración del entorno natural.

También se mantendrán actuaciones dirigidas a reducir la huella ambiental del evento, como la utilización de vehículos eléctricos e híbridos en determinadas tareas logísticas, la optimización de los desplazamientos colectivos de los equipos y el empleo de materiales reutilizables.

En el ámbito social, el torneo pondrá en marcha el programa denominado Servicios de Asistencia Sin Barreras, orientado a facilitar la participación de personas con discapacidades invisibles mediante protocolos específicos de atención y accesibilidad.

Además, la organización colaborará con LanzaroTEA para desarrollar acciones de sensibilización sobre la neurodiversidad y habilitará un Punto Naranja destinado a la orientación y acompañamiento de personas con discapacidad o necesidades específicas.

Respaldo institucional

La competición cuenta con el apoyo de distintas administraciones públicas, entre ellas la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes y diversas entidades vinculadas a la promoción turística y cultural de la isla.

También participan los siete ayuntamientos lanzaroteños, que colaboran en la organización y acogida de las diferentes sedes del torneo.