El Cabildo y Asolan confirman la eficacia del servicio 'Acredita tu experiencia' con más de mil solicitudes en 2025

El servicio “Acredita tu experiencia”, impulsado en Lanzarote a través de la colaboración entre el Cabildo insular y la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), ha registrado un notable incremento en su actividad durante su último ejercicio, en el que prácticamente ha duplicado las cifras del año anterior.

Los resultados del programa fueron presentados este martes 16 de junio en el Salón de Plenos del Cabildo de Lanzarote, en un acto en el que participaron la consejera de Educación y Empleo Inclusivo, Ascensión Toledo; el director del Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales (ICCP), Gustavo Alberto Reyes; el director general de Cualificaciones Profesionales, Alfredo Espinosa; la presidenta de Asolan, Susana Pérez; y la técnica del servicio, Patricia Martín.

Más de 1.000 solicitudes en 2025 y un crecimiento histórico

Desde su puesta en marcha en 2016, el programa ha gestionado un total de 3.101 solicitudes, una cifra que refleja la consolidación de este recurso en la isla. Solo en el último año, 2025, se tramitaron 1.014 solicitudes, prácticamente el doble que en el ejercicio anterior (547), lo que supone el mejor dato anual desde su creación.

Resultado servicio acredita tu experiencia 2025 / La Provincia

Este crecimiento se ha visto impulsado, según los datos presentados, por el relanzamiento y la modernización del servicio, así como por el aumento de la demanda de acreditación de competencias profesionales en distintos sectores económicos de la isla.

El programa “Acredita tu experiencia” permite a personas con experiencia laboral demostrable o formación no reglada obtener una acreditación oficial de sus competencias profesionales, sin necesidad de contar previamente con un título académico. Se trata de un servicio gratuito de acompañamiento que facilita el acceso a certificados de profesionalidad en distintos niveles, especialmente en Nivel 2 y Nivel 3, los más demandados en la isla.

Hostelería, turismo y sectores técnicos, los más demandados

Por áreas profesionales, los sectores de Hostelería y Turismo, Administración y Gestión y Electricidad y Electrónica concentran la mayor parte de las solicitudes registradas en Lanzarote. El perfil mayoritario de las personas usuarias se sitúa en franjas de edad de entre 36 y 55 años, lo que refuerza el papel del programa como herramienta de reconocimiento para profesionales con una amplia trayectoria laboral.

Durante la presentación, el director general de Cualificaciones Profesionales destacó el carácter pionero de esta iniciativa, subrayando la colaboración entre el Cabildo de Lanzarote y Asolan como un modelo de gestión adelantado a otras experiencias similares en el ámbito nacional.

Resultado servicio acredita tu experiencia 2025 / La Provincia

Desde el Cabildo se ha puesto en valor que este servicio contribuye a dignificar la experiencia profesional de cientos de trabajadores y trabajadoras de la isla, al tiempo que mejora la empleabilidad y la competitividad del tejido productivo insular.

El programa permite además la convalidación de módulos formativos y facilita el acceso a ciclos de Formación Profesional, convirtiéndose en una herramienta clave para conectar la experiencia laboral con el sistema educativo reglado. Asimismo, su impacto se extiende al ámbito empresarial, ya que contribuye a mejorar la cualificación de las plantillas, favorecer la promoción interna y optimizar la gestión de recursos humanos en sectores estratégicos de Lanzarote y La Graciosa.