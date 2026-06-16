La Casa-Museo del Campesino y el Jardín de Cactus incorporan nuevas sillas adaptadas para mejorar la accesibilidad y la evacuación

La Casa-Museo del Campesinoy el Jardín de Cactus han incorporado nuevos recursos destinados a facilitar la movilidad y la seguridad de las personas con discapacidad o movilidad reducida. La iniciativa forma parte de las actuaciones impulsadas por el Cabildo de Lanzarote para avanzar hacia unos espacios culturales y turísticos más accesibles e inclusivos.

La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos financiados con fondos europeos Next Generation EU, María Jesús Tovar, junto al consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), Ángel Vázquez, visitaron ambos centros para conocer de primera mano los nuevos equipamientos instalados.

Durante la visita, los representantes institucionales comprobaron el funcionamiento de las sillas adaptadas adquiridas para mejorar tanto la movilidad cotidiana como la evacuación en situaciones de emergencia.

Sillas motorizadas para facilitar los desplazamientos

Uno de los nuevos recursos incorporados es una silla adaptada tipo Batec, diseñada para favorecer la autonomía de las personas con movilidad reducida durante sus visitas.

Este sistema combina una silla de ruedas manual reforzada con una unidad eléctrica acoplable similar a una handbike. Gracias a esta configuración modular, la silla puede transformarse en un vehículo motorizado de tres ruedas que facilita los desplazamientos en diferentes superficies.

La Casa-Museo del Campesino dispone ya de sistema de accesibilidad auditiva basado en tecnología Visualfy, que proyecta una luz roja llamativa ante cualquier situación de emergencia

La incorporación de este equipamiento resulta especialmente útil en espacios turísticos donde existen recorridos amplios, zonas con desniveles o superficies menos uniformes. Según explican desde el Cabildo, esta solución permite ampliar las posibilidades de acceso a entornos culturales, naturales y patrimoniales para personas que encuentran dificultades en los desplazamientos convencionales.

La mejora se enmarca dentro de las actuaciones destinadas a eliminar barreras y favorecer una experiencia más accesible para todos los visitantes.

Sistemas de evacuación para situaciones de emergencia

Además de las sillas de movilidad, ambos centros cuentan ya con sillas de evacuación tipo oruga destinadas a garantizar la seguridad de las personas con movilidad reducida en caso de emergencia.

Estos dispositivos están especialmente diseñados para el traslado seguro por escaleras cuando resulta necesario evacuar un edificio y no existen itinerarios accesibles alternativos o las rampas presentan una longitud considerable.

El sistema incorpora un mecanismo de tracción continua que controla el descenso de forma progresiva, permitiendo realizar la evacuación de manera más segura y estable.

Formación específica para los trabajadores

La incorporación de nuevos dispositivos no se limita únicamente a la adquisición del material. Desde los Centros de Arte, Cultura y Turismo se ha puesto el foco en la capacitación del personal encargado de utilizarlos.

Según explicó Ángel Vázquez, los trabajadores de la Casa-Museo del Campesino y del Jardín de Cactus ya han recibido formación específica para manejar correctamente estas sillas y ofrecer asistencia cuando sea necesario.

Tecnología para mejorar la accesibilidad auditiva

Durante la visita también se presentó un nuevo sistema de accesibilidad auditiva basado en tecnología Visualfy, una herramienta desarrollada para facilitar la comunicación de personas con discapacidad auditiva.

El sistema funciona mediante dispositivos electrónicos equipados con micrófonos y algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar sonidos previamente configurados dentro de un entorno determinado.

Entre los sonidos que puede detectar se encuentran alarmas de emergencia, avisos por megafonía, timbres, señales acústicas de maquinaria o cualquier otro evento sonoro relevante para la seguridad o la información de los usuarios.

Una vez reconocido el sonido, la tecnología genera una alerta inmediata que puede mostrarse mediante señales luminosas, mensajes visuales en pantallas, vibraciones o notificaciones enviadas directamente a dispositivos móviles a través de una aplicación vinculada al sistema.

Accesibilidad universal en los espacios turísticos

La mejora de la accesibilidad se ha convertido en uno de los principales retos de los destinos turísticos y culturales. La eliminación de barreras físicas, sensoriales y de comunicación permite ampliar el acceso de todas las personas al patrimonio, independientemente de sus capacidades.

La Casa-Museo del Campesino y el Jardín de Cactus forman parte de la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, espacios inspirados en el legado artístico y paisajístico de César Manrique que reciben miles de visitantes cada año.

Con la incorporación de estas nuevas herramientas, ambos centros avanzan en la adaptación de sus instalaciones a criterios de accesibilidad universal y seguridad.