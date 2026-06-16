El Consorcio del Agua de Lanzarote renueva las redes de abastecimiento de Soo y Tiagua para reducir averías

El Consorcio del Agua de Lanzarote continúa desarrollando actuaciones destinadas a mejorar el abastecimiento en distintos puntos de la isla. Una de las intervenciones actualmente en marcha se centra en las localidades de Soo y Tiagua, en el municipio de Teguise, donde se están renovando varios tramos de la red de distribución con el objetivo de reducir averías, aumentar la eficiencia del sistema y mejorar la calidad del servicio que reciben los vecinos.

Las obras fueron visitadas este martes por el presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y por el consejero delegado de la entidad, Domingo Cejas, quienes comprobaron el avance de unos trabajos que forman parte de la estrategia de modernización de las infraestructuras hidráulicas de la isla.

La actuación cuenta con un presupuesto de adjudicación de 261.243 euros, financiados con fondos propios del Consorcio del Agua, y se enmarca en el proceso de renovación de redes que la entidad está impulsando tras asumir la gestión directa del ciclo integral del agua.

Actuaciones en zonas con problemas recurrentes

Los trabajos se desarrollan en varias calles de ambos núcleos de población. En Soo, las obras se concentran en la calle San Juan Evangelista y otras vías próximas, mientras que en Tiagua se ejecutan actuaciones en las calles Fiquinineo y Achamán.

Según la planificación prevista, se renovarán acometidas domiciliarias y diversos tramos de la red de distribución que presentan un importante deterioro debido al paso del tiempo. Estas infraestructuras acumulan además un historial de incidencias que ha provocado interrupciones periódicas en el suministro.

El objetivo principal es sustituir elementos obsoletos por otros más modernos y resistentes, capaces de ofrecer una mayor fiabilidad y reducir las pérdidas de agua derivadas de fugas o roturas.

Oswaldo Betancort (i), Olivia Duque y Domingo Cejas, en el pueblo de Soo, junto a las obras de renovación de tuberías del abastecimiento / La Provincia

Nuevas conducciones para reforzar el suministro

Entre las mejoras contempladas destaca la instalación de nuevas conducciones destinadas al transporte de agua potable. Esta actuación permitirá diferenciar las funciones de transporte y distribución dentro de la red hidráulica.

La separación de ambos sistemas busca minimizar el impacto de futuras averías. De esta forma, cuando se produzca una incidencia en una zona concreta, las interrupciones del servicio podrán limitarse a áreas más reducidas, evitando cortes de mayor alcance.

El proyecto también incluye la colocación de cerca de dos kilómetros de nuevas tuberías de PVC para agua potable, además de la renovación de válvulas, arquetas y otros elementos técnicos esenciales para el correcto funcionamiento de la red.

Respuesta a una demanda histórica de los vecinos

Las administraciones implicadas consideran que estas obras permitirán resolver parte de los problemas que durante años han afectado a los residentes de Soo y Tiagua.

Desde el Ayuntamiento de Teguise se ha valorado positivamente una actuación que responde a una reivindicación vecinal relacionada con el estado de unas infraestructuras que, en muchos casos, habían quedado obsoletas tras décadas de servicio.

La colaboración entre el Consorcio del Agua y el consistorio ha sido uno de los aspectos destacados durante el desarrollo del proyecto, que pretende mejorar la continuidad del suministro y reducir las incidencias que afectan al día a día de la población.

Una estrategia insular para mejorar la red de agua

La renovación de las redes de Soo y Tiagua no constituye una actuación aislada. Forma parte de un conjunto más amplio de inversiones destinadas a modernizar las infraestructuras hidráulicas de Lanzarote y La Graciosa.

El Consorcio del Agua sostiene que buena parte de la red insular arrastra problemas derivados de años de escasa inversión y del envejecimiento de las instalaciones. Por este motivo, se están priorizando aquellas zonas donde las averías han sido más frecuentes y donde las mejoras pueden tener un efecto más inmediato sobre la calidad del servicio.

La planificación también contempla la coordinación con los ayuntamientos para aprovechar futuras obras de reasfaltado y otros trabajos urbanos, con el fin de reducir molestias a los vecinos y optimizar el uso de los recursos públicos.

Tres meses de ejecución

Las obras comenzaron oficialmente el pasado 25 de mayo y cuentan con un plazo estimado de ejecución de tres meses. Durante este periodo se llevarán a cabo las diferentes fases de sustitución de conducciones y renovación de elementos hidráulicos.

Desde el Consorcio del Agua se insiste en que la mejora de las infraestructuras resulta fundamental para afrontar los retos actuales y futuros del abastecimiento en Lanzarote.

La modernización de las redes, la reducción de pérdidas y la mejora de la capacidad operativa del sistema son algunos de los objetivos que persigue esta estrategia, orientada a garantizar un servicio más estable y fiable para la ciudadanía.