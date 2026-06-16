Tías cierra las duchas en las playas de Puerto del Carmen para ahorrar agua por la crisis hídrica en Lanzarote

El Ayuntamiento de Tías ha anunciado este martes el cierre temporal del suministro de agua en las duchas ubicadas en las playas de Puerto del Carmen como medida para contribuir al ahorro hídrico en Lanzarote.

La decisión responde a los problemas de abastecimiento que afectan a la isla y que han provocado cortes frecuentes en el suministro a numerosos vecinos.

La restricción comenzará a aplicarse esta misma semana y afectará a todas las playas del municipio, desde Playa Chica hasta Matagorda (las cuatro playas de Puerto del Carmen han revalidado este año la bandera azul), pasando por las calas de La Peñita, Barranquillo y Pocillos, espacios costeros que reciben cada año a miles de residentes y visitantes.

Los lavapiés continuarán en funcionamiento

A pesar del cierre de las duchas, el consistorio mantendrá operativos los lavapiés instalados en el litoral. Según explica el Ayuntamiento, estos dispositivos permiten ofrecer un servicio básico a los usuarios de las playas con un consumo de agua significativamente inferior al que generan las duchas tradicionales.

El municipio cuenta con alrededor de una treintena de duchas distribuidas a lo largo de la costa comprendida entre la zona próxima al aeropuerto de Lanzarote y el puerto de La Tiñosa. El Consistorio considera que la reducción de este consumo puede contribuir de manera importante al ahorro de recursos en un momento especialmente delicado para la isla.

Ducha en la cala próxima al hotel San Antonio, en Puerto del Carmen, en Lanzarote / La Provincia

Una medida vinculada a la emergencia hídrica

El alcalde de Tías, José Juan Cruz, ha señalado que la decisión se adopta en un contexto marcado por las dificultades de suministro que sufren numerosos núcleos de población. El regidor destaca que, aunque Puerto del Carmen es uno de los principales destinos turísticos de Lanzarote, resulta necesario actuar con responsabilidad ante una situación que considera insostenible.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los problemas de abastecimiento no solo afectan a Lanzarote, sino también a La Graciosa, donde se registran interrupciones recurrentes en el suministro de agua. Por ello, la administración municipal considera prioritario reducir consumos que no sean esenciales mientras persista la situación de emergencia.

Llamamiento al uso responsable del agua

El concejal de Playas, Christopher Notario, subraya que mantener únicamente los lavapiés permite compatibilizar el disfrute de las playas con una disminución significativa del gasto de agua. Según explica, el objetivo es evitar el desperdicio de miles de litros diarios y fomentar hábitos más sostenibles entre residentes y turistas.

La medida también busca concienciar sobre la importancia de preservar un recurso limitado, especialmente en territorios insulares donde la disponibilidad de agua depende en gran medida de infraestructuras de producción y distribución sometidas a una elevada demanda.