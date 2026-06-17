El Centro de Investigaciones del Medio Marino y de la Pesca de Lanzarote da un paso clave tras su publicación en el BOE

El proyecto para crear el futuro Centro de Investigaciones del Medio Marino y de la Pesca de Lanzarote continúa avanzando en su recorrido administrativo. La iniciativa, promovida por el Cabildo de Lanzarote, ha dado un nuevo paso tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas relacionado con la solicitud de concesión presentada para desarrollar esta infraestructura en el antiguo edificio de FRIGORSA, ubicado en el puerto de Arrecife.

La publicación abre ahora un periodo de un mes para que puedan presentarse posibles solicitudes alternativas o concurrentes, tal y como establece la legislación portuaria vigente. Este trámite forma parte del procedimiento necesario para la obtención de la concesión administrativa sobre los terrenos donde se proyecta la actuación.

Un proyecto vinculado a la investigación y la economía azul

La futura instalación estará ubicada en el Área Funcional AF07 del Puerto de Arrecife y tendrá como objetivo impulsar actividades relacionadas con la investigación marina, el estudio de los recursos pesqueros, la divulgación científica y el desarrollo de iniciativas vinculadas a la denominada economía azul.

Este concepto engloba aquellas actividades económicas relacionadas con el mar y los recursos oceánicos desarrolladas bajo criterios de sostenibilidad, un ámbito que ha ganado relevancia en Canarias debido a la estrecha relación del archipiélago con el medio marino.

La propuesta busca aprovechar un espacio actualmente infrautilizado para convertirlo en un centro especializado que contribuya al conocimiento científico del entorno marino de Lanzarote y fortalezca la colaboración entre investigadores, administraciones públicas y sector pesquero.

Puerto Naos, eje de la transformación del frente marítimo

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de regeneración y modernización de la zona de Puerto Naos, impulsada conjuntamente por el Cabildo de Lanzarote y la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.

La intención es consolidar este espacio como un enclave vinculado al conocimiento, la innovación, la formación especializada y las actividades económicas relacionadas con el mar.

Desde las instituciones promotoras consideran que la creación de este centro puede contribuir a diversificar la actividad económica de la isla, fomentando sectores vinculados a la investigación científica, la sostenibilidad marina y la transferencia de conocimiento.

Presentación pública del anteproyecto el 22 de junio

El siguiente paso será la presentación oficial del anteproyecto, prevista para el próximo 22 de junio a las 12:00 horas en el Salón de Plenos del Cabildo de Lanzarote.

Durante el acto se darán a conocer las características de la propuesta, los usos previstos para el edificio y las principales líneas de actuación que se desarrollarán en el futuro centro.

Además, se explicará el papel que desempeñará esta infraestructura dentro de la estrategia de transformación de Puerto Naos y su posible impacto en ámbitos como la investigación marina, la formación especializada y la actividad pesquera.