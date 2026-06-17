Haría entra en la semana grande de las fiestas de San Juan con romería, folclore y Noche del Fuego en el norte de Lanzarote

El municipio de Haría afronta la semana más intensa de las Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista, una de las celebraciones más emblemáticas del norte de Lanzarote. Del 18 al 24 de junio, vecinos y visitantes podrán participar en una programación que combina tradición, cultura popular, folclore, deporte y actos religiosos.

Las fiestas, profundamente arraigadas en la identidad local, convertirán durante varios días al municipio en un punto de encuentro para quienes desean disfrutar de algunas de las expresiones culturales más representativas de Lanzarote.

Desde el Ayuntamiento destacan que estas celebraciones contribuyen a preservar el patrimonio cultural y a fortalecer los vínculos entre generaciones, manteniendo vivas costumbres que forman parte de la historia del municipio.

Procesión de San Juan Bautista en Haría, en una imagen de archivo / La Provincia

La Fiesta de los Mayores abrirá la programación principal

Los actos centrales comenzarán el 18 de junio con la tradicional Fiesta de los Mayores, una cita habitual dentro del calendario festivo que reconoce el papel de las personas mayores en la conservación de las tradiciones locales.

La jornada servirá como punto de partida para una semana marcada por actividades dirigidas a públicos de todas las edades, desde encuentros culturales hasta eventos deportivos y musicales.

El Festival Folclórico Malpaís de la Corona rendirá homenaje a las sanadoras tradicionales

Uno de los actos más destacados llegará el 19 de junio con la celebración de la vigésimo segunda edición del Festival Folclórico Malpaís de la Corona, que este año se desarrollará bajo el lema Contra todo mal.

La propuesta estará dedicada a recordar y reconocer la figura de las mujeres que durante décadas desempeñaron labores de sanación en Lanzarote mediante conocimientos transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral.

El festival contará con la participación de agrupaciones procedentes de distintas islas del archipiélago, favoreciendo el intercambio cultural y la difusión del patrimonio musical canario.

Durante esa misma jornada también está prevista la presentación pública del proyecto de la futura Casa del Mayor, una iniciativa vinculada a la atención y participación de las personas mayores del municipio.

Romería por las calles de Haría

El 20 de junio tendrá lugar uno de los eventos más multitudinarios de las fiestas: la XXX Romería en honor a San Juan Bautista.

La cita congregará a parrandas, agrupaciones folclóricas, carrozas y participantes ataviados con vestimenta tradicional canaria en un recorrido que recorrerá las calles de la localidad.

Como es habitual, los asistentes realizarán ofrendas al patrón y compartirán una jornada marcada por la música popular, el folclore y las costumbres vinculadas al mundo rural.

La programación de ese día incluirá además el VI Memorial de Fútbol Veteranos Aday Ponce Lemes, una actividad deportiva que forma parte del calendario festivo y que recuerda la figura de este vecino del municipio.

Baile, música y reconocimientos institucionales

Las actividades continuarán el 21 de junio con un encuentro de escuelas de baile, donde diferentes grupos mostrarán el trabajo desarrollado a lo largo del año.

Al día siguiente, el municipio acogerá una nueva edición del Concierto San Juan 2026, una de las propuestas musicales previstas dentro de la programación festiva.

El 23 de junio tendrá lugar otro de los momentos más relevantes de las celebraciones con la entrega de los XXVIII Premios Haría, un acto institucional que reconoce la contribución de personas y colectivos al desarrollo social, cultural y económico del municipio.

En esta edición se distinguirá al colectivo de artesanos y productores vinculados a la experiencia turística artesanal local. Además, se concederá a título póstumo el nombramiento de hijo predilecto a Juan Santana de León, en reconocimiento a su trayectoria y aportación a la comunidad.

La tradicional Noche del Fuego pondrá el broche a la víspera de San Juan

La noche del 23 de junio volverá a estar marcada por uno de los eventos más esperados de las fiestas: la Noche del Fuego.

La celebración incluirá la tradicional Quema de Facundo, la Danza del Fuego, un espectáculo pirotécnico y una verbena popular abierta a la participación de vecinos y visitantes.

Las fiestas de San Juan mantienen una estrecha relación con los elementos simbólicos del fuego, una tradición presente en numerosos municipios de Canarias y asociada históricamente a rituales vinculados al solsticio de verano.

La festividad concluirá con la misa y procesión del patrón

El programa finalizará el 24 de junio, día de San Juan Bautista, con la celebración de la Santa Misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.

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Tras el acto religioso, la imagen del patrón recorrerá las calles de Haría en procesión acompañada por fieles, vecinos y representantes institucionales, cerrando así una semana de celebraciones que combina devoción, cultura popular y convivencia ciudadana.