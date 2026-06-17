La historia de supervivencia de 'Margarita' y 'José' tras meses de recuperación en Lanzarote

Dos ejemplares de tortuga marina han regresado a su hábitat natural después de varios meses de atención especializada en Lanzarote. La actuación fue llevada a cabo por el Cabildo insular, a través del Área de Medio Ambiente y del Servicio de Rescate de Fauna Silvestre Accidentada, que este martes procedió a la liberación de ambos animales en la playa de Guacimeta (localidad de Playa Honda), en el municipio de San Bartolomé.

La iniciativa coincidió con la celebración del Día Mundial de las Tortugas Marinas, una fecha dedicada a concienciar sobre la protección de estas especies y los desafíos a los que se enfrentan en los océanos de todo el mundo.

Una actividad educativa con participación escolar

La jornada contó con la participación del alumnado del CEIP Playa Honda, que conoció de primera mano el trabajo que se desarrolla para rescatar, atender y recuperar animales marinos en situación de riesgo.

Al acto asistieron también representantes institucionales, entre ellos el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, y el concejal de Medio Ambiente, Raúl de León, quienes acompañaron al consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín.

Durante la actividad se puso en valor la importancia de acercar la educación ambiental a los más jóvenes y fomentar el respeto por los ecosistemas marinos que rodean la isla.

Dos historias de supervivencia

Las tortugas liberadas habían sido rescatadas en diferentes puntos del litoral lanzaroteño y presentaban problemas de salud que comprometían seriamente su supervivencia.

El primero de los ejemplares, bautizado como 'Margarita', fue localizado el pasado 4 de marzo en la zona de El Golfo (municipio de Yaiza). El animal se encontraba atrapado entre los restos de un saco de rafia y presentaba diversas heridas, además de síntomas evidentes de debilidad física.

La segunda tortuga, conocida como 'José', fue encontrada el 31 de enero en la playa de Famara. En este caso, el ejemplar apareció varado en la costa, con un estado de extrema delgadez y con la pérdida de uno de sus ojos.

Las tortugas marinas 'Margarita' y 'José', este martes, en la playa de Guacimeta, en Playa Honda (Lanzarote) / La Provincia

Tras ser trasladadas a las instalaciones de recuperación de fauna, ambas recibieron atención veterinaria especializada, controles periódicos y seguimiento técnico hasta comprobar que estaban en condiciones óptimas para regresar al mar.

Cómo actuar ante un animal silvestre herido

El Cabildo de Lanzarote recuerda que cualquier persona que detecte fauna silvestre herida o en peligro puede comunicarlo a través del teléfono específico del Servicio de Recogida de Fauna Silvestre Accidentada, 696 733 177.

Asimismo, los avisos también pueden realizarse mediante el teléfono de emergencias 112, que coordina la activación de los recursos necesarios, o a través del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, operativo durante las 24 horas del día.

La rápida comunicación por parte de la ciudadanía resulta fundamental para aumentar las posibilidades de recuperación de los animales y contribuir a la conservación de la biodiversidad marina de Canarias.