Lanzarote reclama a la ministra Sira Rego mayor apoyo estatal tras atender a más de 2.500 menores migrantes no acompañados

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados que llegan a la isla a través de la Ruta Atlántica.

El encuentro se celebró en la sede de la Corporación Insular tras la firma de la ministra en el Libro de Honor del Cabildo. Durante la cita, los representantes institucionales analizaron la capacidad de respuesta de Lanzarote ante un fenómeno migratorio que en los últimos años ha tenido un importante impacto en la isla.

Además de Betancort y Rego, participaron en el encuentro el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, Marci Acuña; el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil; y la directora general de Infancia y Adolescencia, Sandra Gómez.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

La Ruta Atlántica mantiene una fuerte presión sobre Canarias

Durante la reunión, el presidente insular trasladó a la ministra los datos que reflejan la intensidad del fenómeno migratorio en Lanzarote durante los últimos años.

Según los datos expuestos por la Corporación, entre 2020 y 2025 llegaron a la isla un total de 719 embarcaciones con 30.895 personas migrantes a bordo. Solo entre 2023 y 2025 arribaron 388 pateras con 18.597 personas, cifras que sitúan a Lanzarote entre los principales puntos de llegada de la denominada Ruta Atlántica.

Este corredor migratorio conecta principalmente las costas del África occidental con Canarias y se ha consolidado en los últimos años como una de las rutas migratorias más activas y peligrosas hacia Europa.

Betancort defendió que la isla ha tenido que asumir en numerosas ocasiones responsabilidades que superan sus competencias directas para garantizar una atención adecuada a quienes llegan a territorio insular, especialmente cuando se trata de menores de edad sin referentes familiares.

Más de 2.500 menores atendidos en los últimos años

Uno de los principales asuntos abordados fue la atención prestada a los menores migrantes no acompañados.

De acuerdo con los datos facilitados por el Cabildo, la red insular de recursos gestionada por la institución ha atendido a 2.269 menores desde el año 2020.

A esta cifra se suman los jóvenes acogidos en los dispositivos habilitados por el Gobierno de Canarias en Lanzarote desde marzo de 2024, lo que eleva el número total hasta los 2.570 menores atendidos durante este periodo.

Las cifras reflejan el importante esfuerzo realizado por los servicios de protección de la infancia en una isla cuya población ronda los 160.000 habitantes y que además recibe cada año millones de visitantes.

Visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este miércoles, al Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Un modelo basado en hogares de pequeño tamaño

Uno de los aspectos destacados durante el encuentro fue el modelo de acogida desarrollado por Lanzarote.

Según explicó el Cabildo, la atención a los menores se ha basado en recursos residenciales de dimensiones reducidas, con alrededor de diez plazas por centro. El objetivo es favorecer la integración de los jóvenes en entornos más similares a una convivencia familiar y facilitar su adaptación al entorno social.

La institución considera que este sistema permite una mejor atención individualizada y favorece la convivencia con menores residentes en la isla, contribuyendo a procesos de inclusión más eficaces.

La protección de la infancia migrante constituye una competencia autonómica que se desarrolla en coordinación con cabildos y entidades colaboradoras, especialmente en contextos de elevada presión migratoria como el que vive Canarias desde hace varios años.

Apoyo a jóvenes que alcanzan la mayoría de edad

La actuación del Cabildo no se limita a los menores tutelados.

La institución también financia programas dirigidos a jóvenes extutelados que han alcanzado la mayoría de edad y necesitan apoyo para iniciar una vida autónoma.

En este ámbito colaboran entidades sociales que desarrollan programas de acompañamiento residencial, orientación laboral, formación y seguimiento personal para facilitar la integración social y profesional de estos jóvenes.

El objetivo es evitar situaciones de vulnerabilidad una vez finalizada la tutela administrativa y favorecer procesos de emancipación progresivos.

Coordinación entre administraciones

Durante la reunión también se destacó la colaboración mantenida entre el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias a través de los servicios de protección de menores.

Según expuso el presidente insular, esta coordinación ha permitido articular mecanismos de derivación y acogida para evitar situaciones de saturación aún mayores en la isla.

Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico, Francis Candil, agradeció la implicación de la institución insular en la atención de los menores migrantes no acompañados y defendió la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta entre administraciones.

Petición de una mayor implicación estatal

Uno de los principales mensajes trasladados durante el encuentro fue la necesidad de reforzar la corresponsabilidad entre administraciones públicas.

Desde el Cabildo se considera que territorios fronterizos como Lanzarote no pueden afrontar en solitario la presión derivada de la llegada continuada de embarcaciones y menores migrantes.

La institución reclama una mayor implicación del Estado y mecanismos estables de cooperación que permitan distribuir de forma equilibrada los recursos y las responsabilidades asociadas a la atención de la infancia migrante.

Asimismo, se insistió en la importancia de establecer soluciones duraderas que permitan garantizar la protección de los menores y asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos encargados de su atención.