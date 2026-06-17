El PSOE de Lanzarote denuncia el deterioro de la sanidad insular y acusa a Betancort de no exigir más recursos al Gobierno canario

El debate sobre la situación de la sanidad pública en Lanzarote y La Graciosa ha vuelto a ocupar el centro de la agenda política insular. El PSOE de Lanzarote ha denunciado públicamente lo que considera un progresivo deterioro de los servicios sanitarios y ha acusado al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, de no reclamar con suficiente firmeza al Gobierno de Canarias los recursos que, a juicio de los socialistas, necesita la isla para afrontar la creciente demanda asistencial.

Las críticas han sido formuladas este miércoles por la secretaria general del PSOE de Lanzarote, consejera en el Cabildo Insular y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, quien sostiene que el sistema sanitario insular atraviesa una situación especialmente delicada debido a la falta de personal, la saturación de determinados servicios y las dificultades para cubrir sustituciones.

Preocupación por la situación del Hospital Molina Orosa

Entre los principales problemas señalados por los socialistas se encuentra la situación del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, principal centro hospitalario de la isla.

Según la formación política, el hospital afronta una elevada presión asistencial al tiempo que los profesionales sanitarios trabajan con plantillas ajustadas. El PSOE asegura que esta situación repercute tanto en los trabajadores como en los usuarios del sistema público de salud.

Arigona González (i) y Dolores Corujo, en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Corujo afirma que los centros de salud presentan igualmente altos niveles de carga asistencial y que los pacientes se enfrentan a esperas prolongadas para determinadas consultas y procedimientos. En este contexto, la dirigente socialista considera que es necesario reforzar de manera urgente los recursos destinados a la atención sanitaria en Lanzarote y La Graciosa.

El pronunciamiento de los sindicatos

Uno de los elementos que ha intensificado la controversia ha sido el posicionamiento de la Junta de Personal de los Servicios Sanitarios de Lanzarote.

Según recuerda el PSOE, cinco organizaciones sindicales —SEPCA, UGT, ASACA, Intersindical Canaria y SATSE— han solicitado la dimisión o el cese del gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguía.

Las organizaciones sindicales han manifestado su preocupación por aspectos relacionados con la gestión del personal, la planificación de recursos humanos y la cobertura de ausencias laborales.

Corujo considera que la petición conjunta de varias organizaciones representativas debería motivar una respuesta por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

La cobertura de sustituciones, en el centro de las críticas

Otro de los asuntos que centra las reclamaciones socialistas es la situación presupuestaria destinada a cubrir bajas laborales, vacaciones, permisos y otras ausencias del personal sanitario.

Según el PSOE, los profesionales han sido informados de limitaciones económicas que podrían afectar a las sustituciones durante el resto del año. La formación política considera especialmente preocupante que esta situación se plantee cuando todavía queda una parte importante del ejercicio presupuestario por delante.

La preocupación aumenta ante la proximidad del verano, una época en la que Lanzarote experimenta un incremento de población vinculado a la actividad turística y en la que coinciden además los periodos vacacionales de numerosos trabajadores sanitarios.

Los socialistas sostienen que una insuficiente cobertura de sustituciones podría traducirse en una mayor carga de trabajo para las plantillas y en un aumento de los tiempos de espera para los usuarios.

El impacto de la población flotante

Uno de los argumentos reiterados por el PSOE es que Lanzarote presta asistencia sanitaria a una población muy superior a la reflejada por los datos oficiales de empadronamiento.

La isla recibe durante todo el año un importante flujo de visitantes nacionales e internacionales, además de trabajadores temporales y residentes no permanentes. Esta realidad, según la formación política, genera una demanda asistencial adicional que debe tenerse en cuenta a la hora de planificar infraestructuras, personal y financiación sanitaria.

Los socialistas consideran que los recursos asignados actualmente no se ajustan plenamente a las características demográficas y turísticas del territorio insular.

La relación entre Atención Primaria y Urgencias

El PSOE también advierte de un efecto en cadena dentro del sistema sanitario. Según explica, cuando los centros de Atención Primaria afrontan dificultades para absorber la demanda, parte de los pacientes termina recurriendo a los servicios de urgencias hospitalarias.

A su vez, la presión sobre las urgencias repercute en el funcionamiento general del hospital, afectando a consultas, pruebas diagnósticas, ingresos y seguimiento de pacientes.

La formación sostiene que estas circunstancias generan una situación de saturación que termina impactando en todos los niveles asistenciales.

Críticas al presidente del Cabildo de Lanzarote

Buena parte del discurso socialista se dirige al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, al que Corujo acusa de no defender con suficiente contundencia los intereses sanitarios de la isla ante el Ejecutivo autonómico presidido por Fernando Clavijo.

La dirigente socialista considera que el máximo responsable de la Corporación Insular debería reclamar públicamente un incremento de recursos y exigir soluciones para los problemas denunciados por trabajadores y sindicatos.

Desde el PSOE se sostiene que el Cabildo debe desempeñar un papel activo en la defensa de los servicios públicos esenciales y en la interlocución con el Gobierno autonómico.

Las medidas que reclama el PSOE

Entre las propuestas planteadas por la formación destacan varias actuaciones que consideran prioritarias para evitar un mayor deterioro del sistema.

Los socialistas solicitan la cobertura inmediata de bajas, permisos y vacaciones; la incorporación estable de más profesionales sanitarios; un refuerzo extraordinario para afrontar el periodo estival; y una mayor transparencia sobre la ejecución de los recursos económicos destinados al personal sanitario.

Asimismo, reclaman que la Consejería de Sanidad analice las denuncias planteadas por la Junta de Personal y evalúe la situación de la gerencia de los Servicios Sanitarios de Lanzarote.