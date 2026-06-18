El Colegio de Médicos de Las Palmas reclama garantizar la continuidad del Servicio de Geriatría del Hospital Insular de Lanzarote

El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas ha expresado este jueves su preocupación por la situación que afecta al Servicio de Geriatría del Hospital Insular de Lanzarote, ante las incertidumbres existentes sobre su ubicación y evolución futura. La entidad considera que cualquier proceso de reorganización que pueda plantearse debe preservar el modelo asistencial desarrollado durante años en la isla y asegurar que no se vea afectada la atención a las personas mayores.

La corporación profesional ha defendido la continuidad de un servicio que considera una referencia dentro del sistema sanitario canario, tanto por su actividad asistencial como por su papel en la formación de especialistas.

Preocupación por el futuro del servicio

En un comunicado, el Colegio reconoce las dificultades derivadas del estado actual de algunas infraestructuras sanitarias y entiende que, en determinadas circunstancias, puedan ser necesarias soluciones provisionales por motivos técnicos.

Sin embargo, advierte de que cualquier medida temporal debe ir acompañada de una planificación clara, recursos suficientes y un compromiso firme por parte de las administraciones sanitarias para garantizar la continuidad del servicio en todas sus dimensiones.

La institución considera fundamental que cualquier cambio preserve la estructura que ha permitido consolidar en Lanzarote un modelo especializado de atención geriátrica adaptado a las necesidades de una población cada vez más envejecida.

Un modelo considerado referente en Canarias

El Colegio destaca que la atención geriátrica desarrollada en Lanzarote ha sido reconocida por ofrecer una respuesta integral a las necesidades de las personas mayores, con un enfoque basado en la coordinación entre profesionales y en una atención centrada en cada paciente.

Según la entidad, este modelo ha permitido mejorar la asistencia sanitaria de un colectivo que presenta características específicas y que requiere una valoración multidisciplinar para abordar adecuadamente situaciones de dependencia, fragilidad o enfermedades crónicas.

El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas alerta sobre la necesidad de una planificación clara y recursos suficientes para el servicio

Además de su labor asistencial, el Servicio de Geriatría del Hospital Insular de Lanzarote desempeña una importante función docente. Su acreditación como Unidad Docente Multiprofesional de Geriatría lo convierte en un espacio clave para la formación de futuros especialistas.

Por este motivo, el Colegio insiste en que cualquier modificación relacionada con la ubicación o la organización del servicio debe garantizar que continúen desarrollándose tanto las actividades asistenciales como las formativas y de investigación.

El envejecimiento de la población aumenta la demanda de especialistas

Uno de los argumentos centrales expuestos por la corporación médica es el progresivo envejecimiento demográfico que experimenta Canarias, una realidad que también afecta a Lanzarote.

La institución recuerda que el aumento de la esperanza de vida y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas hacen necesario reforzar los recursos especializados en geriatría. En este contexto, considera que reducir capacidades o debilitar estructuras asistenciales supondría avanzar en sentido contrario a las necesidades futuras del sistema sanitario.

Por ello, subraya que cualquier reorganización temporal debe evitar que una solución provisional termine provocando una disminución de recursos, profesionales o calidad asistencial para los pacientes de mayor edad.

La Provincia

Reconocimiento a los profesionales del servicio

El Colegio de Médicos también ha querido destacar el trabajo desarrollado por los profesionales que han impulsado y consolidado este proyecto sanitario a lo largo de los años.

La entidad considera que la experiencia acumulada por estos especialistas constituye un valor importante que debe tenerse en cuenta en cualquier proceso de planificación relacionado con el futuro del servicio.

En este sentido, defiende que los profesionales participen activamente en el diseño de las soluciones que puedan adoptarse para garantizar la continuidad del modelo.

Petición a las administraciones sanitarias

Finalmente, la corporación colegial hace un llamamiento a las administraciones responsables de la sanidad pública para que impulsen una solución estable y definitiva que permita mantener las condiciones actuales de funcionamiento del servicio.

Entre las demandas planteadas figuran la disponibilidad de espacios adecuados, la dotación de recursos suficientes y una planificación a medio y largo plazo que aporte seguridad tanto a los profesionales como a los usuarios.

El Colegio concluye que Lanzarote ha desarrollado durante años un modelo de atención geriátrica que ha demostrado su utilidad y eficacia, por lo que considera prioritario que cualquier cambio preserve sus capacidades asistenciales, docentes y organizativas.