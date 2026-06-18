Lanzarote abre el debate internacional sobre el turismo del futuro con el bienestar de los residentes como prioridad

Lanzarote acoge estos días una de las principales citas académicas y profesionales vinculadas al estudio del turismo sostenible. La isla es sede del VIII Spring Symposium on Tourism Development (SSTD 2026), un encuentro internacional que reúne a investigadores, representantes institucionales, empresas y especialistas de distintos países para reflexionar sobre el futuro de los destinos turísticos y, especialmente, sobre cómo garantizar que el desarrollo de esta actividad contribuya al bienestar de quienes viven en ellos.

Bajo el lema Tourism and Residents Well-being" (Turismo y bienestar de los residentes), el simposio se celebra los días 18 y 19 de junio en el hotel Arrecife Gran Hotel & Spa y está organizado por el Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES), dependiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La iniciativa sitúa a Lanzarote en el centro del debate internacional sobre algunos de los desafíos más complejos que afrontan actualmente los territorios turísticos: la presión sobre la vivienda, el crecimiento de los alquileres vacacionales, la sostenibilidad ambiental, la gestión de flujos turísticos, la inteligencia artificial, el cambio climático y la convivencia entre visitantes y residentes.

Un cambio de enfoque en la medición del éxito turístico

Uno de los mensajes más repetidos durante la inauguración del congreso fue la necesidad de redefinir los criterios con los que se evalúa el éxito de un destino turístico.

Tradicionalmente, los indicadores más utilizados han sido el número de visitantes, las pernoctaciones o el impacto económico generado por la actividad. Sin embargo, los participantes defendieron una visión más amplia que incorpore variables relacionadas con la calidad de vida de la ciudadanía, la sostenibilidad territorial y la percepción social del turismo.

Durante la apertura del encuentro intervino el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria Díaz, quien señaló que el archipiélago está avanzando hacia un modelo donde el bienestar de los residentes tenga un peso creciente en la planificación turística.

Un momento, este jueves, del VIII Spring Symposium on Tourism Development, en Arrecife / La Provincia

Según recordó, el turismo continúa siendo la principal actividad económica de Canarias, con una aportación cercana al 37% del Producto Interior Bruto regional y una importante influencia sobre el empleo y la recaudación tributaria. No obstante, también advirtió de la necesidad de gestionar adecuadamente los efectos derivados de esa actividad para garantizar que sus beneficios se distribuyan de manera equilibrada.

El bienestar ciudadano, eje de las nuevas políticas turísticas

Durante su intervención, Sanabria destacó que el Ejecutivo autonómico está impulsando diferentes iniciativas orientadas a compatibilizar el crecimiento turístico con la calidad de vida de la población.

Entre ellas citó el Plan Estratégico Canarias Destino 2025-2027, así como las reformas relacionadas con la regulación de la vivienda vacacional, la ordenación territorial, la adaptación al cambio climático y la gestión de actividades turísticas en espacios naturales.

Otro de los aspectos subrayados fue la importancia de disponer de herramientas que permitan evaluar de forma objetiva los efectos del turismo sobre el territorio y la sociedad.

En este ámbito, destacó el papel del Observatorio Turístico de Canarias y de los sistemas de indicadores que permiten analizar aspectos relacionados con la sostenibilidad y la percepción ciudadana.

Lanzarote apuesta por una gestión basada en el conocimiento

La visión de la isla estuvo representada por Héctor Fernández Manchado, quien defendió la necesidad de seguir construyendo un modelo turístico basado en la planificación y el análisis de datos.

Fernández Manchado destacó que Lanzarote, como destino maduro, debe continuar anticipándose a los retos futuros mediante herramientas que faciliten la toma de decisiones y permitan ordenar el crecimiento de la actividad.

El responsable de SPEL consideró especialmente valioso que foros de este tipo conecten el conocimiento generado por la universidad con las necesidades reales de las administraciones públicas y del sector empresarial.

El papel de la universidad en la transformación del turismo

La directora de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Eva María Crespo Fontes, puso el foco en la importancia de la investigación y la formación para afrontar los desafíos del turismo actual.

Durante su intervención defendió el papel de la universidad como espacio de reflexión y generación de conocimiento, así como su función de conexión entre el ámbito académico, las instituciones públicas y las empresas.

También destacó que en territorios insulares como Lanzarote el turismo tiene una incidencia directa sobre cuestiones esenciales para la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, los servicios públicos, la movilidad, los recursos naturales o la conservación de la identidad local.

Inteligencia artificial y turismo: una herramienta para anticipar problemas

Uno de los temas que más interés ha despertado en el simposio es la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión turística.

Las distintas ponencias analizan cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a mejorar la planificación de los destinos mediante el análisis masivo de datos y la predicción de comportamientos.

Según los expertos participantes, estas herramientas pueden ayudar a detectar situaciones de saturación antes de que se produzcan, distribuir mejor los flujos de visitantes, optimizar los servicios públicos y facilitar decisiones más eficaces tanto para las administraciones como para las empresas.

La conferencia dedicada a este ámbito fue impartida por Jacques Bulchand, quien abordó el potencial de la inteligencia artificial para mejorar tanto la experiencia turística como la calidad de vida de la población residente.

La resiliencia de los residentes, uno de los conceptos centrales del encuentro

Otra de las ponencias destacadas corrió a cargo de Hai Nguyen, que centró su intervención en el concepto de resiliencia de los residentes.

La investigadora explicó que las comunidades locales necesitan disponer de recursos sociales, económicos, institucionales y ambientales que les permitan afrontar los cambios y presiones derivados del turismo.

Según su planteamiento, la resiliencia no consiste únicamente en adaptarse a situaciones difíciles, sino también en desarrollar capacidades que permitan mejorar el bienestar colectivo a largo plazo.

Este enfoque cobra especial relevancia en destinos donde la actividad turística tiene una presencia muy intensa y genera efectos sobre la vivienda, los servicios públicos o el uso del territorio.

Cambio climático, sobreturismo y sostenibilidad

La tercera conferencia magistral fue impartida por Robert Steiger, quien analizó la relación entre el bienestar ciudadano, el sobreturismo y los efectos del cambio climático.

El debate sobre la sostenibilidad atraviesa buena parte de las sesiones del congreso. Los expertos participantes están abordando cuestiones como la capacidad de carga de los destinos, el acceso a la vivienda, la economía circular, el turismo rural, la accesibilidad o los modelos regenerativos.

Estos temas han adquirido una relevancia creciente en los últimos años, especialmente en territorios turísticos donde el aumento de visitantes convive con una creciente preocupación ciudadana por la disponibilidad de recursos y la conservación del entorno.

Un encuentro con participación internacional

El simposio reúne a investigadores procedentes de universidades y centros de investigación de países como Reino Unido, Austria, Dinamarca, Suecia, Polonia, Italia, Países Bajos, Brasil, Marruecos y España.

La presencia de especialistas de diferentes contextos permite comparar experiencias y compartir soluciones aplicadas en distintos destinos turísticos del mundo.