Lanzarote ampliará su red sociosanitaria con más de 200 nuevas plazas gracias a la compra de cuatro inmuebles

El Cabildo de Lanzarote ha dado un nuevo paso en la ampliación de los servicios destinados a las personas mayores y a quienes se encuentran en situación de dependencia. El Consejo de Gobierno de la Corporación Insular aprobó este jueves la adquisición de cuatro inmuebles que pasarán a formar parte de la red pública sociosanitaria de la isla, una actuación que permitirá incrementar significativamente la capacidad asistencial existente.

La operación cuenta con una inversión cercana a los cinco millones de euros y está financiada a través de los fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por la Unión Europea y el Gobierno de España.

Con estas incorporaciones, Lanzarote podrá crear más de 200 nuevas plazas destinadas a la atención de personas mayores y personas con discapacidad, una demanda que desde hace años viene siendo planteada por familias, asociaciones y profesionales del ámbito social.

Una respuesta a las necesidades derivadas del envejecimiento de la población

Según explicó el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, esta actuación representa una de las inversiones más importantes realizadas en la isla en materia sociosanitaria durante las últimas décadas.

La iniciativa busca reforzar la red pública de cuidados y anticiparse a los retos demográficos que afrontará la isla en los próximos años, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familias.

C. L.

Cuatro nuevos inmuebles para ampliar la red insular

Las adquisiciones aprobadas son fruto de un procedimiento de concurrencia pública mediante el que se analizaron distintas propuestas inmobiliarias para seleccionar aquellas que mejor se adaptaban a las necesidades detectadas por los servicios técnicos.

La vicepresidenta del Cabildo y responsable del Área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, destacó que el objetivo ha sido aprovechar una oportunidad de financiación extraordinaria para acelerar la creación de infraestructuras sociosanitarias que de otro modo habrían requerido plazos mucho más largos.

La estrategia se ha centrado en incorporar inmuebles ya existentes susceptibles de ser adaptados para usos asistenciales, reduciendo así los tiempos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Dos nuevos recursos en Arrecife

Entre las actuaciones previstas destaca la adquisición de un edificio completo ubicado en Arrecife por un importe de 1,9 millones de euros.

El inmueble está compuesto por nueve viviendas y permitirá habilitar al menos quince plazas residenciales destinadas a personas dependientes.

Además, el Cabildo incorporará otro edificio en la capital lanzaroteña por una cantidad cercana a 1,2 millones de euros. Este recurso tendrá una finalidad especialmente relevante para la isla, ya que estará orientado a la atención de personas con discapacidad y discapacidad física.

Las previsiones contemplan la creación de al menos veinte plazas especializadas.

Un recurso pionero para personas con discapacidad física

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la puesta en marcha de plazas específicas para personas con discapacidad física, un servicio que hasta ahora no existía en Lanzarote.

El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, subrayó que se trata de una demanda histórica del tejido social de la isla.

Hasta el momento, muchas personas que sufrían situaciones sobrevenidas de dependencia física o requerían atención especializada encontraban dificultades para acceder a recursos adaptados dentro de la propia isla.

La creación de este nuevo centro permitirá ofrecer una respuesta más cercana a los usuarios y evitar desplazamientos fuera de Lanzarote para recibir determinados cuidados.

Nuevos centros de día para mayores dependientes

Las inversiones aprobadas también incluyen la compra de una vivienda situada en La Vegueta, en el municipio de Tinajo.

Este inmueble será transformado en un centro de estancia diurna destinado a personas mayores en situación de dependencia y dispondrá de una capacidad mínima para veinte usuarios.

A esta actuación se suma la adquisición de un local en Arrecife por un importe de 675.000 euros.

Las instalaciones permitirán crear otro centro de día para personas mayores con capacidad para al menos veinte plazas.

Estos recursos contribuirán a ampliar las alternativas de atención intermedia, facilitando que las personas mayores permanezcan en su entorno familiar mientras reciben apoyo profesional durante parte de la jornada.

El proyecto de Tahiche continúa avanzando

La estrategia de ampliación de la red sociosanitaria no se limita a la adquisición de inmuebles.

El Cabildo recordó que actualmente ya se encuentra en ejecución el futuro centro sociosanitario para personas mayores de Tahiche, una de las infraestructuras más importantes previstas en la isla en materia de dependencia.

La inversión destinada a este proyecto supera los 5,4 millones de euros, también financiados mediante fondos europeos Next Generation EU.

Las instalaciones contarán con 75 plazas residenciales y otras 50 plazas de estancia diurna, lo que permitirá ampliar considerablemente la capacidad asistencial de Lanzarote.

Un modelo basado en unidades convivenciales

Uno de los aspectos más innovadores del futuro centro de Tahiche será la aplicación del modelo de unidades convivenciales.

Este sistema, cada vez más implantado en Europa y en distintas comunidades autónomas españolas, busca reproducir entornos similares a un hogar en lugar de grandes espacios institucionalizados.

Los usuarios conviven en grupos reducidos y reciben una atención más personalizada, favoreciendo la autonomía personal, el bienestar emocional y la participación en la vida cotidiana.

Los especialistas consideran que este modelo mejora la calidad de los cuidados de larga duración y favorece una atención centrada en la persona.

Hacia un sistema de cuidados más amplio y adaptado

Desde el Cabildo destacan que todas estas actuaciones forman parte de una estrategia orientada a modernizar el sistema insular de atención a la dependencia.

El objetivo es disponer de más plazas, diversificar los recursos existentes y ofrecer respuestas adaptadas a las distintas necesidades de la población.

La combinación de centros residenciales, centros de día y recursos especializados permitirá ampliar la cobertura de servicios y reducir algunas de las carencias detectadas históricamente en la isla.