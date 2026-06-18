Playa Honda celebrará la Noche de San Juan con actividades familiares, música y la tradicional hoguera junto al mar en Lanzarote

El municipio de San Bartolomé volverá a convertir Playa Honda en uno de los principales puntos de encuentro de la Noche de San Juan en Lanzarote. El Ayuntamiento ha organizado para el próximo 23 de junio una programación dirigida a vecinos y visitantes que combinará actividades culturales, propuestas de ocio, gastronomía local y los actos tradicionales asociados a una de las festividades más populares del calendario.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, a través de su Área de Promoción Económica, y se desarrollará a lo largo de toda la jornada con el objetivo de ofrecer alternativas para personas de todas las edades.

La celebración busca reforzar el carácter social de esta fecha, fomentar la convivencia ciudadana y contribuir a la dinamización económica de Playa Honda, una de las localidades con mayor actividad comercial y residencial de la isla.

Una jornada pensada para toda la familia

Las actividades comenzarán a partir de las 11:00 horas con una programación especialmente orientada al público infantil.

Los más pequeños podrán participar en una ludoteca, disfrutar de hinchables y asistir a diferentes talleres y actividades recreativas que se prolongarán durante buena parte del día. También está previsto un espectáculo familiar destinado a complementar la oferta de ocio infantil.

Desde el Ayuntamiento destacan que uno de los objetivos de la jornada es ofrecer espacios de entretenimiento seguros y accesibles para que las familias puedan disfrutar juntas de una fecha tan señalada.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha señalado que la festividad de San Juan forma parte de las tradiciones más arraigadas del municipio y constituye una oportunidad para compartir momentos de convivencia en los espacios públicos.

Según explicó, la programación ha sido diseñada para reunir actividades de ocio, cultura y tradición, favoreciendo la participación de personas de diferentes edades.

La gastronomía local tendrá protagonismo

Además de las actividades lúdicas, la celebración incorporará acciones destinadas a promocionar los productos de proximidad y apoyar al tejido económico local.

La concejala de Comercio, Alma González, destacó la importancia de aprovechar este tipo de eventos para visibilizar la oferta gastronómica y comercial existente en Playa Honda.

Entre las propuestas previstas figura una degustación de productos locales que permitirá a residentes y visitantes conocer algunas de las elaboraciones vinculadas al sector agroalimentario de la isla.

La edil subrayó que la promoción del consumo de cercanía forma parte de la apuesta municipal por respaldar a los productores locales y fortalecer la economía del municipio.

Música y ambiente festivo durante toda la jornada

La programación también incluye diversas actuaciones musicales que se desarrollarán a lo largo del día y que contribuirán a crear un ambiente festivo en el entorno litoral de Playa Honda.

Aunque el Ayuntamiento no ha detallado aún el cartel completo de artistas y grupos participantes, sí ha confirmado que la música en directo formará parte de los principales atractivos de la jornada.

La concejala de Festejos, Estefanía Luzardo, recordó que la Noche de San Juan es una de las celebraciones más esperadas tanto por la población local como por quienes visitan la isla durante estas fechas.

En este sentido, destacó que la programación busca combinar tradición y entretenimiento en un espacio privilegiado junto al mar, uno de los elementos característicos de esta festividad en Canarias.

La gran hoguera marcará el momento más esperado

Como ocurre cada año, uno de los actos centrales llegará al caer la noche con el encendido de la tradicional hoguera de San Juan.

El Ayuntamiento ha fijado este momento para las 21:30 horas. La gran hoguera iluminará el litoral de Playa Honda y simbolizará una tradición vinculada históricamente a la llegada del verano y a las celebraciones populares del 23 de junio.