Taburete actuará en Haría durante las fiestas de San Juan Bautista 2026 con un concierto en la plaza

El municipio de Haría acogerá el próximo 22 de junio uno de los eventos musicales más destacados de las Fiestas de San Juan Bautista 2026. El grupo español Taburete ofrecerá un concierto a partir de las 21:00 horas en la Plaza de Haría, en una actuación que forma parte del programa festivo organizado con motivo de una de las celebraciones más tradicionales del norte de Lanzarote.

La presentación oficial del evento tuvo lugar este miércoles y contó con la participación de representantes del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Haría. Entre los asistentes estuvieron el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort; la vicepresidenta insular, María Jesús Tovar; la consejera de Promoción Económica, Nori Machín; la consejera de Juventud, Aroa Revelo; y el alcalde de Haría, Alfredo Villalba, junto a miembros de la corporación municipal.

Un concierto dentro de una de las fiestas más emblemáticas de Lanzarote

Las Fiestas de San Juan Bautista figuran entre las celebraciones populares con mayor arraigo en Lanzarote. Cada año reúnen a vecinos y visitantes en torno a actividades culturales, musicales y tradicionales que convierten a Haría en uno de los principales puntos de encuentro de la isla durante estas fechas.

Durante la presentación del concierto, el presidente del Cabildo destacó la importancia de respaldar iniciativas vinculadas a las tradiciones locales y al dinamismo económico que generan en los municipios. En este sentido, señaló que este tipo de eventos contribuyen a reforzar la actividad social y cultural, además de atraer público procedente de distintos puntos de la isla.

Oswaldo Betancort, ayer, durante la presentación del concierto de Taburete en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

Por su parte, el alcalde de Haría valoró la colaboración entre administraciones para hacer posible la actuación y resaltó el papel de las fiestas como uno de los acontecimientos más representativos del calendario festivo lanzaroteño.

Taburete, uno de los reclamos musicales de la programación

La actuación de Taburete se presenta como uno de los principales atractivos de la edición de este año. La banda madrileña se ha consolidado en los últimos años como una de las formaciones más conocidas del panorama musical español gracias a temas que combinan influencias del pop, el rock y la música de autor.

Actualmente, el grupo supera los dos millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y suma más de 280.000 seguidores en redes sociales, cifras que reflejan su popularidad entre el público nacional.

Financiación y colaboración institucional

El concierto se enmarca dentro de las actuaciones financiadas a través del Plan de Cooperación Municipal impulsado por el Cabildo de Lanzarote. Además, cuenta con la colaboración y patrocinio de diversas entidades, entre ellas el propio Cabildo, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Haría, M.A.Y.A. Producciones y Voltereta Music.