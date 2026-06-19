Ángel Víctor Torres se reúne con colectivos de personas migrantes en Lanzarote para seguir el proceso de regularización

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este martes una reunión en el municipio de Tías (Lanzarote) con representantes de distintos colectivos migrantes. El encuentro ha tenido como objetivo conocer de primera mano sus demandas en relación con el proceso de regularización en marcha a través de los procedimientos de arraigo.

Más de 135.000 expedientes ya tramitados en España

Según los datos ofrecidos por el Ministerio, en todo el país se han presentado 150.500 solicitudes de arraigo, de las cuales 135.000 ya han sido tramitadas. De estas, el 91% han sido aprobadas, lo que supone un alto porcentaje de concesiones dentro del proceso de regularización en curso. Torres ha señalado que se ha puesto en marcha un plan especial de refuerzo en las delegaciones del Gobierno para agilizar la tramitación de estos expedientes.

En el caso de Canarias, se han tramitado 5.200 expedientes de arraigo, con un 93% de aprobaciones. En Lanzarote, la cifra asciende a 1.358 solicitudes tramitadas, con un 94% de concesiones, por encima incluso de la media nacional. Estos datos sitúan al archipiélago como uno de los territorios con mayor tasa de resolución favorable en este tipo de procedimientos.

Ángel Víctor Torres se reúne con colectivos de personas migrantes en Lanzarote / La Provincia

En la provincia de Las Palmas, la mayor parte de las solicitudes corresponden a ciudadanos de Colombia, que representan el 46% del total. Les siguen Marruecos (15%), Cuba (4,8%), Honduras (4,15%), Argentina (4,02%), Perú (3,47%) y Paraguay (3,42%).

“El proceso consolida derechos de personas que ya están trabajando”

El ministro ha defendido que este proceso “viene a poner fin a situaciones irregulares y a consolidar derechos de personas que están trabajando y aportando a nuestro país”. Además, ha destacado que las medidas adoptadas están permitiendo agilizar la tramitación y mejorar la eficacia del sistema.

Durante su estancia en la isla, Ángel Víctor Torres también ha visitado el municipio de Haría, donde ha realizado un seguimiento del programa ‘La Administración cerca de ti’. Esta iniciativa busca acercar la Administración General del Estado a los municipios de menor población mediante el desplazamiento de personal funcionario. En Canarias ya se han celebrado 600 sesiones dentro del programa, 57 de ellas en Lanzarote, con dos desarrolladas específicamente en Haría.