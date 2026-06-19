El Ayuntamiento de Tinajo publica las normas para las Hogueras de San Juan 2026

El Ayuntamiento de Tinajo ha hecho público un Bando de Alcaldía en el que informa a la ciudadanía sobre las normas, medidas y recomendaciones de cara a la celebración de las Hogueras de San Juan y San Pedro. El alcalde, Jesús Machín, ha hecho un llamamiento a la “solidaridad, responsabilidad y civismo” de la población con el objetivo de prevenir cualquier tipo de incidente durante estas fechas.

Obligación de comunicar las hogueras y plazos

Las personas que prevean realizar hogueras deberán comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando la ubicación y presentando una declaración responsable. Este trámite podrá realizarse a través de los registros municipales o de la sede electrónica del consistorio. Una vez registrada la documentación, será trasladada a la Jefatura de la Policía Local. El plazo límite para presentar la declaración será el 22 de junio de 2026 para San Juan y el 27 de junio de 2026 para San Pedro.

El Ayuntamiento establece que las hogueras solo podrán realizarse en suelo urbano o en terrenos agrícolas en explotación, siempre cumpliendo una serie de condiciones de seguridad. Entre las principales medidas se incluye una distancia mínima de 15 metros respecto a viviendas, carreteras, tendidos eléctricos, árboles o vehículos, así como una separación mínima de 100 metros entre hogueras. También se prohíbe el uso de materiales inflamables, explosivos, plásticos, neumáticos o elementos que puedan generar emisiones tóxicas.

Prohibiciones y control policial

Queda prohibida la colocación de hogueras en vías públicas, zonas asfaltadas o ajardinadas de titularidad pública, así como en espacios de especial protección ecológica o patrimonial. La Policía Local vigilará el cumplimiento de la normativa y podrá ordenar la extinción inmediata de cualquier hoguera que suponga riesgo o incumpla las condiciones establecidas.

Consejos de seguridad para la noche de San Juan / La Provincia

Además, se podrán desmontar aquellas hogueras que no ofrezcan garantías de seguridad por su ubicación o materiales. La concejal de Seguridad y Emergencias, Yurena Cubas, ha destacado que la previsión es que la celebración transcurra sin incidentes y con normalidad. El alcalde ha reiterado su deseo de que la noche de las hogueras sea “especial y segura”, recordando la importancia de cumplir las normas para garantizar el buen desarrollo de la festividad.

Horarios, recomendaciones y responsabilidades

Las hogueras de San Juan podrán encenderse desde las 18:00 horas del 23 de junio hasta las 00:00 horas del 24 de junio, con el objetivo de garantizar el descanso vecinal. Los responsables deberán ser mayores de edad y asegurar en todo momento la vigilancia del fuego, además de disponer de medios de extinción como agua o extintores. Una vez finalizada la hoguera, será obligatorio dejar el espacio limpio y completamente apagado.