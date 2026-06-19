Costa Teguise acoge un concierto gratuito con tributos a Adele y Mecano

Costa Teguise volverá a convertirse en escenario de actividades culturales con la celebración del espectáculo La Música de tu Vida, una propuesta organizada por el Ayuntamiento de Teguise a través de la Concejalía de Turismo. El evento tendrá lugar el próximo 20 de junio a las 19:00 horas en el Anfiteatro de Playa de Las Cucharas y contará con acceso gratuito para el público.

La iniciativa forma parte de la programación impulsada por el consistorio para ampliar la oferta de ocio en uno de los principales núcleos turísticos de Lanzarote, con actividades dirigidas tanto a residentes como a visitantes.

Tributos a Adele y Mecano frente al mar

La cita reunirá sobre el escenario a dos formaciones especializadas en rendir homenaje a artistas que marcaron distintas generaciones. Por un lado, actuará Skyfall, un espectáculo centrado en los grandes éxitos de la cantante británica Adele. Por otro, el público podrá disfrutar de Aidalai, una propuesta que recupera algunas de las canciones más conocidas de Mecano, uno de los grupos más influyentes de la música pop española.

El repertorio previsto incluirá temas que han formado parte de la banda sonora de varias décadas, combinando éxitos nacionales e internacionales con un formato pensado para todos los públicos.

Una estrategia para dinamizar Costa Teguise

Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de eventos se enmarcan en una estrategia más amplia destinada a mantener una programación estable durante todo el año. El objetivo es generar espacios de encuentro social, reforzar la actividad económica local y complementar la oferta turística del municipio.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, subraya que el municipio continúa apostando por propuestas culturales variadas que contribuyan a dinamizar Costa Teguise y favorezcan la convivencia entre residentes y turistas. Según explica, estas iniciativas ayudan además a proyectar la imagen de un destino activo más allá de las temporadas vacacionales.

Actividades gratuitas para vecinos y visitantes

Por su parte, la concejala de Turismo, Rita Hernández, señala que el espectáculo ha sido concebido como una actividad familiar que permita compartir experiencias y recuerdos a través de la música. Asimismo, destaca el carácter gratuito y accesible de la propuesta, diseñada para enriquecer la experiencia de quienes visitan el municipio sin dejar de atender a la población local.

La celebración de La Música de tu Vida se suma así a otras acciones desarrolladas por el Ayuntamiento para fortalecer la oferta cultural y de ocio de Costa Teguise, un destino que busca mantener actividad durante todo el año y diversificar los atractivos que ofrece tanto a turistas como a residentes.