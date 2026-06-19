Los Diablos de Haría estrenarán nueva vestimenta en la Noche del Fuego de las Fiestas de San Juan en el norte de Lanzarote

Los Diablos de Haría, una de las manifestaciones culturales más reconocibles de Lanzarote, estrenarán una nueva vestimenta durante la próxima edición de la Noche del Fuego, uno de los actos centrales de las Fiestas de San Juan en el municipio norteño.

La renovación se presentó este viernes en un acto celebrado en la sede del Cabildo de Lanzarote, institución que ha colaborado en el proyecto junto a la Asociación Diablos de Haría y el diseñador lanzaroteño Oswaldo Machín.

La iniciativa busca actualizar la indumentaria manteniendo intacta la esencia de una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural de Haría y de Lanzarote. La nueva imagen pretende garantizar la continuidad de este símbolo festivo, respetando los elementos que lo han convertido en una referencia del patrimonio popular insular durante décadas.

Una renovación que apuesta por la tradición y la artesanía

Durante la presentación, representantes institucionales y miembros de la asociación destacaron la importancia de conservar las expresiones culturales que forman parte de la memoria colectiva de la isla.

La consejera de Artesanía del Cabildo de Lanzarote, Aroa Revelo, subrayó que los Diablos de Haría representan una tradición viva que ha pasado de generación en generación. Según explicó, la nueva vestimenta combina el respeto por la historia del colectivo con el trabajo artesanal y el diseño contemporáneo, permitiendo que esta figura siga siendo uno de los emblemas culturales más reconocidos del territorio insular.

El proyecto ha contado además con la colaboración del equipo de Artesanía Lanzarote, que participó en el proceso de elaboración de las nuevas piezas. El objetivo, según se explicó durante el acto, ha sido conservar la imagen característica de los Diablos incorporando mejoras en la confección y adaptación de la vestimenta.

Primera colaboración del Cabildo en un proyecto de estas características

El consejero de Cultura del Cabildo, Jesús Machín, destacó el valor de esta iniciativa por tratarse de la primera ocasión en la que la institución insular participa directamente en una renovación de estas características junto a la asociación.

Durante su intervención señaló que los Diablos de Haría forman parte del patrimonio cultural de Lanzarote y aseguró que existe voluntad de continuar colaborando en futuras acciones relacionadas con la conservación y promoción de las tradiciones populares de la isla.

La implicación de las administraciones públicas en este tipo de proyectos responde a la necesidad de proteger y transmitir las manifestaciones culturales que forman parte de la identidad de los municipios y que constituyen un elemento diferenciador dentro del patrimonio canario.

Un símbolo inseparable de la identidad de Haría

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Haría, Evelia García, agradeció la participación de todas las personas e instituciones implicadas en el proyecto y recordó el fuerte vínculo que existe entre los Diablos y la población del municipio.

La figura de los Diablos de Haría ocupa un lugar destacado dentro de las celebraciones de San Juan y constituye uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes. Su presencia se ha convertido con el paso de los años en una de las imágenes más características de las fiestas populares lanzaroteñas.

Por su parte, el diseñador Oswaldo Machín explicó que el proceso creativo se desarrolló con especial atención a la historia y simbología del colectivo. El trabajo, indicó, estuvo orientado a modernizar algunos aspectos de la vestimenta sin alterar aquellos elementos que forman parte de su identidad visual tradicional.

Más de tres décadas manteniendo viva una tradición

El presidente de la Asociación Diablos de Haría, Carlos Betancort, calificó la presentación como un momento importante para el colectivo. Destacó que la nueva vestimenta es el resultado de meses de trabajo y colaboración entre distintas entidades y permitirá continuar representando una tradición que lleva más de treinta años formando parte de la vida cultural del municipio.

La asociación ha desempeñado un papel fundamental en la conservación y difusión de esta expresión festiva, contribuyendo a mantener viva una costumbre que atrae cada año a numerosos asistentes durante las celebraciones de San Juan.

Estreno durante la tradicional Noche del Fuego

La nueva indumentaria podrá verse por primera vez el próximo 23 de junio a las 23:00 horas, coincidiendo con la celebración de la tradicional Noche del Fuego de Haría.

Durante este acto, considerado uno de los más emblemáticos del calendario festivo lanzaroteño, los Diablos volverán a protagonizar la conocida Danza del Fuego, acompañada de la popular Quema de Facundo, una de las ceremonias más representativas de las fiestas patronales.