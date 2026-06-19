La VIII Conferencia Anual del Simposio Internacional de Primavera sobre Desarrollo Turístico (VIII SSTD 2026) ha celebrado este viernes en Lanzarote nuevas sesiones paralelas de comunicaciones científicas.

En ellas han participado investigadores, docentes y especialistas que han presentado más de treinta trabajos centrados en los principales retos de los destinos turísticos actuales, como la presión residencial, la sostenibilidad, la digitalización o la gobernanza.

Vivienda, digitalización y presión turística como ejes principales

Uno de los bloques más relevantes ha estado dedicado a la vivienda y el alojamiento turístico, con estudios sobre la estacionalidad de la vivienda de uso turístico en España, la presión residencial en Canarias y el impacto del sector alojativo en Tenerife.

También se han abordado cuestiones relacionadas con la inteligencia turística y la digitalización, incluyendo el uso de inteligencia artificial para la gestión de flujos turísticos, la alfabetización digital en zonas rurales o la creación de sistemas automatizados de inteligencia turística en Lanzarote.

El VIII SSTD 2026 aborda nuevas investigaciones sobre vivienda, inteligencia turística, sostenibilidad y bienestar residente / La Provincia

El programa ha vuelto a situar a Lanzarote como caso de estudio en distintos trabajos académicos. Entre ellos se han presentado análisis sobre las Salinas de Janubio, la sostenibilidad del sector vitivinícola insular y el impacto de sistemas de inteligencia turística aplicados en la propia isla.

Sostenibilidad, bienestar y nuevos modelos turísticos

La jornada también ha incluido investigaciones sobre sostenibilidad ambiental, movilidad urbana, comportamiento de cruceristas y bienestar de la población residente en destinos turísticos. Asimismo, se han presentado estudios sobre marketing turístico digital, redes sociales, turismo accesible y nuevas tendencias como la realidad virtual o el turismo gastronómico y deportivo.

El simposio continúa consolidándose como un espacio de referencia internacional para el análisis del desarrollo turístico desde una perspectiva interdisciplinar. Las comunicaciones han puesto el foco en la necesidad de combinar innovación tecnológica, conocimiento científico y gobernanza para avanzar hacia modelos turísticos más sostenibles y equilibrados en los destinos.