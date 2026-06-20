El Festival Malpaís de la Corona rinde homenaje en Haría a las mujeres sanadoras

El municipio de Haría se convirtió el pasado viernes en uno de los principales escenarios de la cultura popular de Lanzarote con la celebración de la XXII edición del Festival Malpaís de la Corona, una iniciativa consolidada dentro del calendario festivo de la isla que tiene como principal objetivo conservar y difundir el patrimonio etnográfico y musical canario.

El encuentro, organizado por la Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona, se desarrolló en el marco de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista 2026 y congregó a numerosos vecinos y visitantes que quisieron disfrutar de una propuesta centrada en las raíces culturales y las tradiciones populares del Archipiélago.

Un homenaje a las creencias y saberes tradicionales

La edición de este año se celebró bajo el lema Contra todo mal, una temática que sirvió para rendir homenaje a las antiguas creencias populares que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana en Canarias.

La propuesta puso el foco en prácticas tradicionales como los santiguados, los rezos populares y los remedios transmitidos por las mujeres sanadoras de antaño, figuras que ocuparon un papel relevante en muchas comunidades rurales cuando el acceso a los servicios sanitarios era limitado.

A través de la música, la escenificación y la puesta en escena, el festival invitó al público a realizar un recorrido por una parte del patrimonio inmaterial de Lanzarote y Canarias que forma parte de la memoria colectiva de muchas familias.

Festival Malpaís de la Corona 2026 en Lanzarote / La Provincia

La música tradicional, protagonista de la velada

Uno de los momentos más destacados del festival fueron las actuaciones de varias agrupaciones folclóricas procedentes de diferentes islas. Sobre el escenario participaron la Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona, anfitriona del evento, junto a los grupos Estrella y Guía, llegado desde Gran Canaria, y Agarau, de Tenerife.

Los asistentes pudieron disfrutar de un repertorio basado en algunos de los géneros más representativos de la música popular canaria, con especial protagonismo de las isas, las parrandas y otras expresiones musicales vinculadas a la tradición oral del Archipiélago.

La cita volvió a demostrar el importante papel que desempeñan las agrupaciones folclóricas en la conservación de las costumbres musicales y en la transmisión de este legado a las nuevas generaciones.

Festival Malpaís de la Corona 2026 en Lanzarote / La Provincia

Un festival consolidado en la vida cultural de Haría

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, destacó durante la celebración la relevancia que tienen este tipo de iniciativas para preservar la identidad cultural del municipio y de Lanzarote.

Según señaló, alcanzar las veintidós ediciones supone el reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por quienes han impulsado el festival y han contribuido a mantener vivo el folclore popular y las tradiciones locales.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Evelia García, valoró la respuesta obtenida en esta nueva edición y resaltó el ambiente de participación que se vivió durante toda la jornada.

La edil subrayó además la implicación de numerosos vecinos y vecinas, muchos de ellos vestidos con la indumentaria tradicional canaria, lo que contribuyó a reforzar el carácter identitario y comunitario de la celebración.