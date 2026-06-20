Haría presenta la Casa del Mayor, un nuevo espacio para el envejecimiento activo y la convivencia

El Ayuntamiento de Haría presentó el pasado jueves el proyecto definitivo de la futura Casa del Mayor, una infraestructura social que busca convertirse en un punto de referencia para la promoción del envejecimiento activo y la participación de la población mayor del municipio. El inmueble en el que se creará la Casa del Mayor está ubicado en la calle Fajardo nº 20.

El acto de presentación incluyó la exposición de los planos técnicos y recreaciones virtuales del edificio, lo que permitió conocer cómo será el resultado final de esta actuación, que se desarrollará sobre un inmueble adquirido previamente por el Consistorio y que será sometido a una rehabilitación integral.

El objetivo del proyecto es transformar el espacio en un centro moderno, accesible y funcional, adaptado a las necesidades actuales y futuras de las personas mayores de Haría.

Un espacio diseñado para la convivencia y la actividad social

La futura Casa del Mayor estará concebida como un lugar de encuentro para la ciudadanía de mayor edad, con especial atención a la convivencia y a la participación social.

Entre sus principales dotaciones se incluyen salas polivalentes, que se destinarán a la realización de actividades formativas, culturales y recreativas. Estos espacios permitirán el desarrollo de talleres, encuentros y programas orientados a fomentar la autonomía personal y la vida activa.

El proyecto también contempla zonas de uso común pensadas para favorecer la socialización, así como espacios adaptados a las necesidades de los usuarios y usuarias del centro.

Además, el diseño incorpora criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y confort, con el fin de garantizar un uso inclusivo y sostenible del edificio.