Multitudinaria marea blanca en Lanzarote para exigir la continuidad del Servicio de Geriatría en el Hospital Insular

Miles de personas han salido a la calle este sábado en Arrecife con camisetas blancas para reclamar que se garantice la continuidad del Servicio de Geriatría del Hospital Insular de Lanzarote. Unas 7.000 personas, según la Policía Local de Arrecife, participaron en la manifestación.

La multitudinaria marcha, que ha discurrido entre el Parque Islas Canarias y el centro hospitalario, ubicado cerca del Charco de San Ginés, ha sido convocada por Marea Blanca-Plataforma para Salvar el Hospital Insular de Lanzarote. A ella se han unido profesionales de la sanidad lanzaroteña, ciudadanos particulares, sindicatos y partidos políticos, como el PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista, entre otros colectivos.

La pancarta con el lema "Por una sanidad pública digna. Por el Hospital Insular de Lanzarote", encabezó la protesta, que concluyó con la lectura de un manifiesto ante el Hospital Insular a cargo de Yasmina Tabares, fisioterapeuta y portavoz de la Plataforma Salvar el Hospital Insular de Lanzarote.

Peticiones a Sanidad

Marea Blanca y la Plataforma Salvar el Hospital Insular de Lanzarote reclaman a las administraciones, en especial a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, un proyecto concreto, presupuesto y plazos para asegurar la continuidad del histórico centro sanitario y de los servicios de geriatría que presta en la isla.

Durante la lectura del manifiesto, los convocantes pusieron el foco en la incertidumbre que, a su juicio, rodea el futuro de un hospital con 75 años de historia, considerado uno de los referentes sanitarios de la isla y especialmente vinculado a la atención de las personas mayores.

La Provincia

Críticas a la falta de información sobre el futuro del hospital

Los representantes de la plataforma sostienen que actualmente no existe información suficiente sobre aspectos clave relacionados con el futuro del Hospital Insular. Entre las principales preocupaciones expresadas figuran la ausencia de un presupuesto específico, la falta de un proyecto definido para la rehabilitación del edificio y la inexistencia de plazos concretos para ejecutar cualquier actuación.

En este contexto, los participantes en la movilización cuestionaron el traslado previsto de servicios a otro inmueble sanitario -el Edificio Polivalente, anexo al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa- al considerar que no ofrece las mismas garantías para mantener la actividad que actualmente desarrolla el Hospital Insular. Todavía no ha fecha del citado traslado de los pacientes al nuevo recurso sanitario, ubicado en Argana Alta (Arrecife).

Según señalaron, el colectivo reclama un compromiso institucional claro que permita asegurar la continuidad de este centro dentro de la red sanitaria pública de Lanzarote.

Preocupación por la continuidad de la atención geriátrica

Uno de los principales argumentos defendidos por la plataforma gira en torno al papel que desempeña el Hospital Insular en la atención especializada a personas mayores.

Los convocantes consideran que cualquier modificación en la estructura asistencial debe garantizar la continuidad de los servicios de geriatría que actualmente se prestan en la isla. Asimismo, alertan de que la reorganización prevista podría afectar a una especialidad que consideran estratégica debido al progresivo envejecimiento de la población.

Durante el acto también se destacó la importancia de preservar la actividad docente vinculada a esta especialidad, ya que el hospital desarrolla funciones formativas para profesionales sanitarios dentro del ámbito geriátrico.

Petición de un plan con financiación y calendario

Entre las demandas trasladadas a las administraciones públicas figura la elaboración de un proyecto concreto para el mantenimiento, modernización y renovación del Hospital Insular.

La plataforma solicita que dicho plan incluya una financiación suficiente y un calendario de ejecución definido que permita conocer los plazos de actuación. Además, pide que la tramitación se realice con carácter prioritario debido a la relevancia asistencial que atribuyen al centro.

Los participantes también manifestaron su preocupación por el hecho de que, según indican, profesionales vinculados al hospital no hayan formado parte de las decisiones relacionadas con el futuro de las instalaciones.

Un debate que trasciende el ámbito local

Durante la lectura del manifiesto se defendió que la situación del Hospital Insular no afecta únicamente a Lanzarote, sino que tiene implicaciones para el conjunto del sistema sanitario canario.

Entre los aspectos que consideran en riesgo figuran la continuidad de la atención geriátrica especializada, la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante incrementos de la demanda asistencial y la estabilidad de las plantillas sanitarias.

Asimismo, los convocantes plantearon la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos entre las islas capitalinas y las no capitalinas, así como reforzar la confianza de la ciudadanía en la sanidad pública.

Más de 21.000 firmas de apoyo

La Plataforma Salvar el Hospital Insular destacó durante el acto el respaldo recibido por parte de colectivos sociales, organizaciones ciudadanas, sindicatos y distintas entidades.

No obstante, los organizadores subrayaron especialmente el apoyo popular obtenido a través de una campaña de recogida de firmas que, según sus datos, ha logrado reunir hasta el momento 21.426 adhesiones entre firmas recopiladas de forma presencial y mediante plataformas digitales.

Para los convocantes, este respaldo refleja la preocupación existente en una parte de la sociedad lanzaroteña sobre el futuro del centro y de los servicios que presta.

Reivindicaciones para mejorar las infraestructuras sanitarias de Lanzarote

Además de la defensa del Hospital Insular, el manifiesto incluyó otras demandas relacionadas con la red sanitaria de la isla.

Entre ellas figuran la ampliación y mejora del Centro de Salud de Playa Honda, la ampliación del Centro de Salud de Costa Teguise, la construcción del futuro Centro de Salud de Argana y nuevas infraestructuras para el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa.

Los convocantes señalaron que estas actuaciones forman parte de las necesidades sanitarias pendientes en Lanzarote y reclamaron mayores inversiones para reforzar los recursos asistenciales disponibles.

Defensa de la sanidad pública

El acto concluyó con una reivindicación en favor del sistema sanitario público. La Marea Blanca defendió la necesidad de reforzar los servicios públicos de salud y de dotarlos de los recursos necesarios para responder a las demandas de la población.

Los organizadores insistieron en que su movilización busca abrir un debate sobre el futuro de la atención sanitaria en la isla y reclamar soluciones que garanticen la continuidad de los servicios asistenciales. Con ese objetivo, reiteraron su petición de diálogo y planificación para definir el futuro del Hospital Insular de Lanzarote, un centro que consideran fundamental dentro de la red sanitaria insular.