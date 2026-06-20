Marea blanca en Lanzarote para exigir la continuidad del Servicio de Geriatría en el Hospital Insular

Centenares de personas han salido a la calle este sábado en Arrecife con camisetas blancas para reclamar que se garantice la continuidad del Servicio de Geriatría del Hospital Insular de Lanzarote.

La multitudinaria marcha, que ha discurrido entre el Parque Islas Canarias y el centro hospitalario, ubicado cerca del Charco de San Ginés, ha sido convocada por la Plataforma Salvar el Hospital Insular de Lanzarote. A ellas se han unido profesionales de la sanidad lanzaroteña, ciudadanos particulares, sindicatos y partidos políticos, como el PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista.

La pancarta con la frase "Por una sanidad pública digna. Por el Hospital Insular de Lanzarote", encabezó la manifestación, que concluyó con la lectura de un manifiesto.

Un referente de la atención geriátrica en Canarias

El colectivo advierte de que el anunciado cierre del edificio podría afectar a la continuidad del Servicio de Geriatría, considerado un referente en Canarias para la atención especializada a personas mayores. Ha expresado su preocupación por las consecuencias que podría tener el anunciado cierre del edificio del Hospital Insular sobre la atención geriátrica en la isla. El colectivo considera que esta decisión pone en riesgo la continuidad de un servicio que califica como referente en Canarias y que, según defiende, ha sido construido a lo largo de los años gracias al trabajo de profesionales especializados en el cuidado de las personas mayores.

La organización, que ha reunido más de 15.000 firmas en la plataforma Change.org, sostiene que el Servicio de Geriatría del Hospital Insular desempeña un papel fundamental dentro del sistema sanitario lanzaroteño al ofrecer atención específica a pacientes de edad avanzada que requieren un seguimiento médico complejo y continuado.

Un servicio especializado para una población cada vez más envejecida

La plataforma recuerda que el Hospital Insular alberga el único servicio especializado en geriatría de Lanzarote, una circunstancia que considera especialmente relevante en un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de la población.

Según expone el colectivo, la labor desarrollada en este centro va más allá de la atención asistencial, ya que también cuenta con una vertiente docente y formativa para profesionales sanitarios. En este sentido, destacan que se trata de una unidad multiprofesional consolidada gracias a años de experiencia y especialización en el tratamiento de pacientes de edad avanzada.

Los representantes de la plataforma subrayan que la geriatría requiere espacios, recursos y equipos adaptados a las necesidades específicas de este perfil de pacientes, muchos de los cuales presentan varias patologías simultáneas o precisan cuidados continuados.

Críticas al traslado previsto

Uno de los principales motivos de preocupación expresados por la plataforma es el plan previsto para trasladar la actividad a una planta del edificio de Enfermedades Emergentes (EEE), anexo al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, en Argana Alta (Arrecife).

Según argumentan, estas instalaciones no fueron concebidas inicialmente para albergar de forma integral una especialidad como la geriatría. Por ello, consideran que el cambio podría afectar a la organización asistencial desarrollada hasta ahora y provocar el desmantelamiento progresivo de un servicio que ha sido una referencia para la atención a las personas mayores en la isla.

Además, el colectivo señala que el cierre del Hospital Insular se ha anunciado sin que, a su juicio, exista una ficha financiera definida ni un proyecto de rehabilitación claramente detallado para garantizar la continuidad de la actividad sanitaria.

Petición de soluciones y continuidad asistencial

La Plataforma Salvar el Hospital Insular solicita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que estudien alternativas que permitan mantener una atención geriátrica especializada y adecuada en Lanzarote.

Entre sus reivindicaciones figura la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios destinados a los mayores y evitar que la reorganización de los recursos sanitarios repercuta negativamente en los pacientes, sus familias y los profesionales vinculados a esta especialidad.

El colectivo considera que cualquier decisión sobre el futuro del centro debe valorar el impacto que podría tener sobre una población especialmente vulnerable y sobre la calidad asistencial disponible en la isla.

Llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones

La plataforma también ha realizado un llamamiento a la ciudadanía, organizaciones sanitarias y responsables públicos para que analicen las implicaciones de esta situación y trabajen en la búsqueda de soluciones sostenibles a largo plazo.

Según defiende el colectivo, la atención a las personas mayores debe ocupar un lugar prioritario dentro de la planificación sanitaria insular, especialmente ante el aumento de la esperanza de vida y la creciente demanda de servicios especializados.

La organización insiste en la importancia de garantizar que Lanzarote continúe disponiendo de recursos geriátricos adecuados para responder a las necesidades presentes y futuras de la población de mayor edad, al tiempo que reclama una planificación clara sobre el futuro del Hospital Insular y de los servicios que actualmente alberga.