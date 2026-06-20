El PSOE reclama garantías al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Lanzarote sobre el futuro del Hospital Insular y su modelo geriátrico

Alrededor de 7.000 personas, según la Policía Local de Arrecife, participaron este sábado en una multitudinaria movilización en Lanzarote para reclamar garantías sobre el futuro del Hospital Insular, uno de los centros sanitarios con mayor arraigo social de la isla. La convocatoria, impulsada por la Plataforma Marea Blanca, reunió a familias, profesionales sanitarios, pacientes, representantes de colectivos sociales y ciudadanos procedentes de distintos municipios, que recorrieron las calles de Arrecife en defensa de la continuidad del hospital y de su modelo de atención geriátrica.

La marcha partió desde el Parque Islas Canarias y concluyó en las instalaciones del Hospital Insular, en una jornada marcada por la elevada participación y por las reivindicaciones relacionadas con la incertidumbre que existe sobre el futuro de este recurso asistencial.

Una movilización para reclamar certezas sobre el Hospital Insular

Los asistentes trasladaron su preocupación por la situación del centro y reclamaron compromisos claros por parte de las administraciones públicas para garantizar la continuidad de los servicios que presta el hospital. Durante la movilización se defendió especialmente el mantenimiento del modelo de cuidados geriátricos desarrollado durante décadas en Lanzarote.

Manifestación por la continuidad del Hospital Insular de Lanzarote / Adriel Perdomo/Efe

El Hospital Insular constituye uno de los recursos sanitarios más conocidos de la isla y desempeña un papel relevante en la atención a personas mayores y pacientes que requieren cuidados especializados. Precisamente, la preservación de este modelo asistencial centró buena parte de las reivindicaciones expresadas durante la jornada.

La manifestación reunió a personas de diferentes generaciones y sensibilidades, unidas por la preocupación ante el futuro del centro y por la necesidad de preservar un servicio considerado fundamental para numerosas familias lanzaroteñas.

El PSOE de Lanzarote participa en la Marea Blanca

Entre los asistentes se encontraba la secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, acompañada por cargos públicos, representantes orgánicos y militantes de la formación socialista.

Corujo valoró la elevada participación ciudadana y aseguró que la movilización refleja el respaldo social existente hacia el Hospital Insular. Según manifestó, la presencia de miles de personas en las calles evidencia la preocupación de la ciudadanía por la continuidad de un modelo de atención que consideran esencial para la isla.

La dirigente socialista defendió la importancia de mantener una atención cercana y especializada para las personas mayores, así como el trabajo desarrollado durante años por los profesionales sanitarios y asistenciales vinculados al centro.

Socialistas de Lanzarote, este sábado en la manifestación en el Hospital Insular de Lanzarote. / La Provincia

Críticas al Cabildo y al Gobierno de Canarias

Durante sus declaraciones, Corujo vinculó la movilización con la incertidumbre generada en torno al futuro del Hospital Insular y dirigió sus críticas tanto al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, como al Gobierno de Canarias.

La secretaria general socialista sostuvo que la ciudadanía está reclamando información clara, plazos concretos y garantías de financiación que permitan asegurar la continuidad de los servicios que presta el hospital. Asimismo, consideró que las administraciones implicadas deben ofrecer respuestas más precisas sobre los planes previstos para el centro.

Según explicó, la población demanda compromisos firmes que permitan despejar las dudas existentes respecto al mantenimiento del modelo asistencial y de la actividad que se desarrolla actualmente en el Hospital Insular.

Una movilización criticada

Otro de los aspectos abordados por Corujo fue la valoración realizada por el presidente del Cabildo sobre la convocatoria. La dirigente socialista criticó que se haya puesto en cuestión el carácter de la movilización y defendió que la protesta responde a una preocupación social ampliamente compartida.

En este sentido, subrayó que detrás de la participación ciudadana existen inquietudes relacionadas con el bienestar de las personas mayores, la estabilidad laboral de los profesionales y la continuidad de un servicio sanitario considerado estratégico para la isla.

La dirigente del PSOE insistió en que la respuesta registrada durante la jornada pone de manifiesto el alcance social de la reivindicación y la implicación de numerosos sectores de la sociedad lanzaroteña.

Un modelo de atención geriátrica con décadas de trayectoria

Uno de los principales argumentos defendidos por los participantes en la Marea Blanca fue la necesidad de preservar el modelo geriátrico que se ha desarrollado en el Hospital Insular a lo largo de más de siete décadas.

Desde el PSOE de Lanzarote se destacó que el centro ha consolidado una atención especializada basada en la cercanía a los pacientes, la coordinación de distintos servicios y el acompañamiento a las familias.

Corujo puso en valor la experiencia acumulada por los equipos sanitarios, sociales y asistenciales que han trabajado en el hospital durante años, destacando que el centro representa no solo una infraestructura sanitaria, sino también un modelo de atención construido progresivamente para responder a las necesidades específicas de la población mayor.

Cargos públicos del PSOE, junto a otros asistentes a la manifestación por el Hospital Insular de Lanzarote / La Provincia

La diputada afirmó que este sistema permite ofrecer cuidados especializados sin alejar a los pacientes de su entorno familiar y social, un aspecto especialmente relevante en una isla como Lanzarote.

Respaldo a trabajadores y familias

Durante la movilización también estuvieron presentes numerosos trabajadores y extrabajadores del Hospital Insular, así como familiares de pacientes y usuarios del centro.

Corujo trasladó el apoyo de su formación política a estos colectivos y señaló que muchas familias han manifestado su inquietud ante la falta de información sobre el futuro del hospital. Del mismo modo, destacó la labor desempeñada por los profesionales que desarrollan su actividad en el centro.

La dirigente socialista defendió la necesidad de dotar a estos trabajadores de recursos suficientes y de ofrecer estabilidad al modelo asistencial para garantizar la continuidad de los cuidados que se prestan actualmente.

La marcha dejó imágenes de participación intergeneracional, con la presencia de personas mayores, jóvenes, familias completas y ciudadanos que quisieron mostrar públicamente su respaldo al Hospital Insular.

Exigen compromisos concretos para el futuro del centro

Tras la movilización, el PSOE de Lanzarote considera que la respuesta ciudadana obliga a las administraciones responsables a concretar sus planes respecto al Hospital Insular.

La formación reclama que cualquier actuación futura preserve la capacidad asistencial del centro, mantenga los equipos profesionales y garantice la continuidad de los servicios especializados que actualmente se ofrecen a la población.

Además, sostiene que cualquier decisión relacionada con el hospital debería contar con la participación de profesionales sanitarios, trabajadores, familiares y representantes de la sociedad civil para asegurar que se tienen en cuenta las necesidades reales de los usuarios.