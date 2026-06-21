El Colegio Arenas Internacional reúne a casi 200 antiguos alumnos en su 40 aniversario

El Colegio Arenas Internacional conmemoró su 40 aniversario con una jornada especial que reunió a cerca de 200 antiguos alumnos en sus instalaciones. El encuentro permitió a varias generaciones de estudiantes volver a compartir experiencias, recordar su etapa académica y conocer la evolución que ha experimentado el centro educativo durante las últimas décadas.

La celebración estuvo marcada por un ambiente de emoción, nostalgia y convivencia. Muchos de los asistentes aprovecharon la ocasión para reencontrarse con antiguos compañeros y profesores, intercambiando anécdotas y recuerdos de su paso por las aulas.

Un recorrido por la historia y la evolución del centro

La programación comenzó con una visita guiada por diferentes espacios del colegio. El recorrido estuvo acompañado por miembros del profesorado y permitió a los asistentes redescubrir lugares emblemáticos de su etapa escolar, además de observar las mejoras e incorporaciones realizadas en los últimos años.

40º aniversario del Colegio Arenas Internacional / La Provincia

Entre los espacios visitados figuraron los laboratorios, la biblioteca, el Aula del Mar, las aulas docentes, el comedor escolar, el espacio cultural Contonearte y las instalaciones deportivas del Aqua & Sports Center Lanzarote.

Uno de los puntos que más interés despertó durante la jornada fue la proyección de imágenes históricas del centro. Un monitor instalado en la zona del evento mostró fotografías y documentos gráficos de distintas etapas del colegio, convirtiéndose en un lugar de encuentro para quienes buscaban revivir momentos significativos de su vida académica.

Reconocimiento a cuatro décadas de trayectoria educativa

Tras la visita tuvo lugar el acto institucional del aniversario. En él participaron la antigua directora del centro, Delfina Rodríguez, el actual director, José Paz, y Jaime Rodríguez.

40º aniversario del Colegio Arenas Internacional / La Provincia

Durante sus intervenciones se destacó la evolución experimentada por el colegio desde su creación, así como el papel desempeñado por las diferentes promociones de alumnos que han formado parte de la comunidad educativa a lo largo de estos cuarenta años.

Los responsables del centro también pusieron en valor el vínculo que la institución mantiene con sus antiguos estudiantes, muchos de los cuales continúan participando en actividades y encuentros organizados por el colegio.

Una celebración para reforzar el sentimiento de pertenencia

Uno de los momentos más simbólicos de la noche fue el encendido de la tarta conmemorativa del 40 aniversario. Los asistentes compartieron la tradicional interpretación del Cumpleaños Feliz, en un acto que sirvió para celebrar cuatro décadas de historia educativa.

40º aniversario del Colegio Arenas Internacional / La Provincia

La jornada continuó con actuaciones musicales en directo y una sesión de DJ que prolongó el ambiente festivo durante varias horas, favoreciendo la convivencia entre antiguos alumnos de distintas generaciones.

Más allá de la celebración, el encuentro tuvo como objetivo fortalecer los lazos entre el colegio y quienes formaron parte de su comunidad educativa. El aniversario sirvió para poner en valor la importancia de la educación como elemento de unión y para recordar la huella que deja la etapa escolar en la vida de muchas personas.