La Parranda Janubio conmemora 40 años de historia en el Encuentro Folclórico Víctor Fernández Gopar en Lanzarote

La localidad de Las Breñas, en el municipio de Yaiza, vivió el pasado viernes una de las veladas más emotivas de las fiestas patronales de San Luis Gonzaga con la celebración del Encuentro Folclórico Víctor Fernández Gopar. El acto reunió a vecinos, agrupaciones musicales y representantes culturales en una noche dedicada tanto al recuerdo del poeta popular conocido como 'El Salinero' como al reconocimiento de quienes mantienen viva la tradición musical canaria.

La protagonista principal de la jornada fue la Parranda Janubio, que aprovechó esta cita para celebrar cuatro décadas de trayectoria artística junto al pueblo que la vio nacer. La agrupación ofreció un repertorio cargado de identidad local, tradición y homenaje a los autores que han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural del sur de Lanzarote.

Un encuentro dedicado a la memoria de Víctor Fernández Gopar

El evento, presentado por el periodista Leandro Martín, comenzó con la actuación de la formación anfitriona. Durante su intervención sonaron géneros tradicionales como seguidillas, folías, malagueñas e isas, acompañadas por letras inspiradas en la poesía popular de Lanzarote.

La celebración del aniversario de Janubio dentro del Encuentro Folclórico Víctor Fernández Gopar no fue casual. A lo largo de sus cuarenta años de historia, la agrupación ha contribuido activamente a divulgar la obra del poeta Víctor Fernández Gopar, una figura muy vinculada a la identidad cultural del municipio de Yaiza y de toda la isla.

Además de las coplas de Fernández Gopar, la agrupación también ha difundido composiciones de otros autores locales como Aquilino García y Jaime Quesada, cuyos versos continúan formando parte del repertorio habitual de numerosas agrupaciones folclóricas lanzaroteñas.

Encuentro Folclórico Víctor Fernández Gopar 2026, en Lanzarote / La Provincia

El emotivo homenaje a Las Breñas

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la interpretación del Canto a Las Breñas, una composición creada por el director de la parranda, Clotildo Martín.

La pieza, interpretada en estilo de Punto Cubano, ensalza la identidad de la localidad y rinde homenaje a sus vecinos. La letra describe a Las Breñas como un lugar marcado por la creatividad, el trabajo y la tradición, poniendo en valor el papel de los poetas, artesanos y familias que han contribuido a construir la historia del pueblo.

La interpretación fue recibida con especial emoción por parte del público asistente, que acompañó cada una de las piezas de la agrupación durante una actuación cargada de simbolismo.

Cuatro décadas de historia y compromiso con el folclore

La historia de la Parranda Janubio comenzó en 1986 gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos de Las Breñas que decidió crear una formación musical dedicada a la conservación y difusión de la música tradicional canaria.

Aquellos primeros pasos se dieron en el antiguo teleclub de la localidad bajo la presidencia de Isidoro Perdomo Rodríguez. Desde entonces, la agrupación se ha convertido en una de las referencias culturales del sur de Lanzarote.

Entre los integrantes históricos que continúan vinculados al grupo destacan su director, Clotildo Martín, y el solista Leonardo Cabrera, quienes han acompañado la evolución de la formación durante gran parte de estas cuatro décadas.

Encuentro Folclórico Víctor Fernández Gopar 2026, en Lanzarote / La Provincia

La importancia de las escuelas de folclore

Uno de los aspectos que más se destacó durante la celebración fue el papel de la formación musical en las nuevas generaciones.

A lo largo de los años, Janubio ha servido como espacio de aprendizaje para numerosos jóvenes del municipio que posteriormente han desarrollado sus propias trayectorias artísticas. Entre ellos figuran nombres como Fabio Cabrera, Cintia Machín y Sara Castellano.

Durante su intervención, Clotildo Martín agradeció el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento de Yaiza para mantener activa la Escuela Municipal de Folclore, que actualmente dirige y que considera fundamental para garantizar el relevo generacional de las agrupaciones tradicionales.

El director también expresó su reconocimiento a todas las personas que han formado parte de la historia del grupo y destacó que la música continúa siendo un elemento de unión entre personas de diferentes lugares y generaciones.

Acatife toma el relevo en el escenario

La segunda parte de la velada estuvo protagonizada por la Asociación Cultural Acatife, una formación fundada en 1983 en la Villa de Teguise y que actualmente trabaja en la grabación de su noveno disco.

Su actuación comenzó con la interpretación de El Diablo de Timanfaya, una pieza inspirada en el paisaje volcánico de Lanzarote. La agrupación quiso además dedicar esta interpretación a quienes continúan afrontando las consecuencias derivadas de la erupción volcánica registrada en la isla de La Palma.

El repertorio continuó con temas como Sorondongo al labrador, dedicado al mundo agrícola, la popular Isa del uno y Folías del alma, una interpretación que contó con la colaboración del cantante sureño Elieser Betancort.

Encuentro Folclórico Víctor Fernández Gopar 2026, en Lanzarote / La Provincia

La actuación concluyó con Por Bandera, uno de los temas más conocidos del grupo, y con la interpretación de Guajirita, dedicada a las escuelas de folclore y al trabajo que realizan para preservar la música tradicional.

Tradición, identidad y memoria colectiva

Durante el encuentro, el concejal de Festejos de Yaiza, Daniel Medina, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para conservar la memoria cultural del municipio y reconocer el esfuerzo de quienes mantienen vivas las tradiciones populares.

La noche concluyó con un baile popular amenizado por los grupos Malpaís y Son del Norte, que pusieron el broche final a una celebración marcada por la música, la poesía y el sentimiento de pertenencia.