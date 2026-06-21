El Puerto de Arrecife recibe por primera vez una plataforma offshore y abre una nueva etapa para la actividad portuaria de Lanzarote

El Puerto de Arrecife ha incorporado un nuevo capítulo a su trayectoria con la llegada del 'Noble Globetrotter I', un barco perforador especializado en operaciones offshore que realizará una prolongada escala técnica en el muelle de Los Mármoles. Se trata de la primera vez que una plataforma de estas características permanece en las instalaciones portuarias de la capital lanzaroteña, un hecho que supone un paso relevante en la diversificación de la actividad marítima de la isla.

La presencia de esta unidad especializada convierte a Arrecife en escenario de una operación poco habitual en el ámbito portuario canario, ya que el buque desarrollará durante varias semanas diferentes trabajos logísticos y técnicos vinculados al cierre de su última campaña internacional.

Una plataforma diseñada para operar en aguas profundas

El 'Noble Globetrotter I' pertenece a la compañía internacional Noble Corporation, una de las firmas con mayor presencia en el sector de la perforación marina.

Construido en 2011 y registrado bajo bandera de Liberia, el barco perforador cuenta con unas dimensiones que reflejan la magnitud de este tipo de infraestructuras flotantes. La unidad tiene una eslora de 189 metros, una manga de 32,2 metros, un tonelaje bruto de 35.676 GT y un peso muerto superior a las 32.000 toneladas.

Este tipo de embarcaciones está diseñado para desarrollar operaciones de perforación en entornos complejos y en aguas profundas, una actividad que requiere elevados estándares técnicos y logísticos.

La unidad llegó a Lanzarote después de finalizar una campaña de trabajo en el Mar Negro. Antes de arribar al Puerto de Arrecife realizó una escala en Turquía para continuar posteriormente su travesía hacia Canarias.

Mantenimiento, aprovisionamiento y relevo de tripulación

Durante su estancia en Lanzarote, la plataforma llevará a cabo diferentes actuaciones relacionadas con el mantenimiento de la embarcación y la preparación de futuras operaciones.

Entre los trabajos previstos figuran tareas de conservación y pequeñas reparaciones a flote, además de operaciones de suministro de combustible, aprovisionamiento de materiales y víveres, así como un amplio relevo de tripulación.

El barco perforador 'Noble Globetrotter I', en el Puerto de Arrecife. / La Provincia

La escala también implicará la movilización de servicios auxiliares especializados necesarios para atender las demandas operativas de una unidad de estas características.

La coordinación logística está siendo desarrollada por la empresa Hamilton y Cía., encargada de gestionar los distintos recursos y servicios vinculados a la estancia del barco perforador en el puerto lanzaroteño.

Una compleja maniobra de atraque

La llegada del 'Noble Globetrotter I' exigió una operación cuidadosamente planificada debido a las dimensiones de la unidad y a las necesidades operativas del puerto.

Para completar el atraque fue necesaria la participación de dos remolcadores que asistieron al barco durante las maniobras de aproximación y posicionamiento en el muelle de Los Mármoles.

Finalmente, la plataforma quedó situada en la prolongación del muelle, ocupando una línea de atraque de aproximadamente 225 metros.

Esta ubicación ha sido elegida para minimizar el impacto sobre la actividad habitual del puerto y permitir la convivencia con otros tráficos que operan regularmente en Arrecife, tanto de mercancías como de cruceros turísticos.

Diversificación de la actividad portuaria

La llegada de una unidad offshore de estas características pone de relieve las posibilidades que ofrece el Puerto de Arrecife para ampliar su cartera de servicios más allá de las operaciones tradicionales de carga, descarga y transporte de pasajeros.

El sector offshore constituye una industria consolidada a nivel internacional que requiere infraestructuras capaces de proporcionar asistencia técnica, apoyo logístico, suministros y servicios especializados para embarcaciones y plataformas que operan en alta mar.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó que esta escala demuestra la capacidad operativa del Puerto de Arrecife para asumir proyectos de elevada complejidad técnica.

Según señaló, este tipo de actuaciones contribuyen a reforzar la posición competitiva de las instalaciones lanzaroteñas dentro de los mercados marítimos internacionales y permiten explorar nuevas oportunidades de negocio vinculadas al sector portuario.

Impacto para las empresas vinculadas al entorno marítimo

Más allá de la actividad desarrollada directamente a bordo, la presencia del 'Noble Globetrotter I' implica movimiento para distintos sectores económicos relacionados con el ámbito marítimo y portuario.

Las necesidades de combustible, transporte, aprovisionamiento, logística, mantenimiento técnico y atención a tripulaciones generan demanda de servicios que pueden ser atendidos por empresas especializadas que operan en Lanzarote y en el resto del archipiélago.

Este tipo de escalas suelen requerir la participación coordinada de múltiples operadores, desde compañías de suministros hasta empresas de transporte terrestre, servicios marítimos auxiliares o asistencia técnica especializada.

La actividad derivada de estas operaciones contribuye a reforzar el papel de los puertos como centros de servicios y nodos logísticos que conectan diferentes sectores económicos.