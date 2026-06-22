Las Breñas cierra sus fiestas con una procesión marcada por la emoción

Las Breñas despidió este domingo 21 de junio sus fiestas patronales de San Luis Gonzaga con una jornada cargada de tradición, emoción y sentimiento de pueblo. La procesión del Santo Patrono de la Juventud reunió a vecinos, vecinas y autoridades en uno de los momentos más esperados de las celebraciones.

El Día Grande no solo estuvo marcado por la devoción y las ofrendas musicales al patrón. Durante la misa solemne, el párroco de Yaiza y arcipreste de Lanzarote, Jonathan Almeida, dedicó unas sentidas palabras a la niña fallecida en una piscina de Playa Blanca y a la pareja que perdió la vida días atrás en la carretera entre Playa Blanca y Yaiza.

Una misa con recuerdo a las familias golpeadas por la tragedia

La función religiosa en honor a San Luis Gonzaga fue uno de los actos centrales de la jornada. Jonathan Almeida ensalzó la figura del Santo como referente para la juventud y ejemplo de compromiso, entrega y servicio.

El sacerdote aprovechó también la celebración para trasladar un mensaje de apoyo a las familias afectadas por los recientes sucesos que han conmocionado al municipio. Invitó a los presentes a acompañarlas con la oración y la cercanía.

Almeida apeló además a la unidad institucional para afrontar asuntos que preocupan a la ciudadanía, entre ellos la seguridad en la carretera que une Playa Blanca y Yaiza, escenario del accidente mortal ocurrido días atrás.

San Luis Gonzaga vuelve a recorrer las calles de Las Breñas

Tras la misa, fieles, vecinos y representantes públicos acompañaron la imagen de San Luis Gonzaga en su tradicional recorrido por las calles de Las Breñas.

La procesión volvió a dejar una de las estampas más representativas de las fiestas patronales. El pueblo caminó junto a su patrón en un ambiente de recogimiento, respeto y continuidad de una tradición que sigue ocupando un lugar central en la vida de la localidad.

A su regreso a la plaza, el Santo recibió la ofrenda de la Agrupación Folklórica Rubicón. Su cuerpo de toque y baile interpretó varias piezas, entre ellas una emotiva folía y el Sorondongo de Timanfaya.

Folklore, música sacra y aplausos para cerrar el Día Grande

La devoción continuó en el interior de la iglesia con la actuación de la Agrupación Vocal de Yaiza, que ofreció un repertorio de música sacra como muestra de respeto a San Luis Gonzaga.

Las actuaciones de la A.F. Rubicón y de la Agrupación Vocal de Yaiza fueron recibidas con un caluroso aplauso por parte del público, que acompañó el cierre religioso de las fiestas con emoción y agradecimiento.

El concejal de Festejos de Yaiza, Daniel Medina, destacó el ambiente de convivencia vivido durante las celebraciones. Subrayó que Las Breñas ha disfrutado de propuestas para todas las edades sin perder de vista “el valor de nuestras tradiciones y de los actos dedicados al patrón del pueblo”.

Un fin de fiesta con Alejandro Fernández, humor y folklore

El broche más festivo llegó con el concierto tributo a Alejandro Fernández. El público cantó y acompañó con palmas algunos de los temas más conocidos del artista mexicano, como ‘La mesa 20’, ‘No sé olvidar’, ‘Si nos dejan’ y ‘El Rey’.

Durante el fin de semana, Las Breñas también disfrutó de actividades infantiles, del humor del monologuista grancanario Himar Armas y de una verbena con Banda Nueva, Mambo con Fuego y DJ Perera.

Otro de los momentos destacados fue el tradicional Encuentro Folklórico Víctor Fernández Gopar, que este año tuvo un significado especial por la celebración del 40 aniversario de la Parranda Janubio.

Las Breñas refuerza el valor de sus fiestas patronales

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, agradeció la participación del pueblo de Las Breñas y el compromiso de las personas y colectivos que han contribuido al desarrollo de las fiestas.

También destacó la implicación del personal municipal y la labor de los servicios de seguridad y emergencias.

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Las fiestas de San Luis Gonzaga concluyen así con una mezcla de devoción, memoria y convivencia. Un cierre que volvió a demostrar el peso de las tradiciones en Las Breñas y el papel de las celebraciones patronales como punto de encuentro para todo el pueblo.