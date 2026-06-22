La Casa de los Arroyo abre sus puertas para redescubrir Lanzarote
La sede de la Reserva de la Biosfera inicia visitas guiadas hasta el 8 de julio con recorridos por su patrimonio histórico, cultural y ambiental
La Casa de los Arroyo, sede de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, ya puede visitarse por dentro. El programa de puertas abiertas comenzó este lunes 22 de junio y permitirá descubrir hasta el 8 de julio uno de los inmuebles históricos vinculados a la gestión ambiental y cultural de la isla.
Las visitas, guiadas por un educador especializado en sostenibilidad, combinan patrimonio, memoria y participación ciudadana. El recorrido permite conocer los valores que hicieron de Lanzarote un territorio reconocido por la UNESCO, pero también los desafíos que afronta la isla ante el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia un desarrollo más equilibrado.
Un recorrido por la historia y los retos de Lanzarote
Las primeras personas participantes han recorrido este lunes distintos espacios de la Casa de los Arroyo, entre ellos el zaguán, el patio, las zonas expositivas y la biblioteca histórica del físico lanzaroteño Blas Cabrera Felipe.
La visita no se plantea solo como una actividad cultural. También busca acercar a la ciudadanía el papel de la Reserva de la Biosfera y abrir una conversación sobre el futuro de Lanzarote como territorio UNESCO.
Durante el recorrido, los asistentes conocen tanto el valor patrimonial del edificio como las claves ambientales y sociales que marcan el presente de la isla.
Visitas de lunes a viernes hasta el 8 de julio
El programa permanecerá activo de lunes a viernes hasta el 8 de julio. Cada jornada contará con tres turnos de visita, con salidas a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas.
Las personas interesadas deben inscribirse previamente mediante llamada o WhatsApp en el teléfono 679 453 640.
La actividad está dirigida a quienes quieran conocer mejor la historia del inmueble, el trabajo de la Reserva de la Biosfera y los principales retos de sostenibilidad de Lanzarote.
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