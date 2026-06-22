El Centro de Investigación del Medio Marino y de la Pesca levanta anclas

El Cabildo de Lanzarote y la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa presentaron ayer el anteproyecto del Centro de Investigaciones del Medio Marino y de la Pesca, en un acto celebrado en el salóEl n de plenos de la institución.

La presentación llega tras un hito administrativo clave, como es la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del inicio del trámite de competencia de proyectos para la concesión del espacio portuario. Dicha publicación oficial abrió el plazo de un mes para la presentación de solicitudes concurrentes, según la normativa portuaria, blindando y consolidando el desarrollo administrativo de la nueva infraestructura.

El nuevo centro científico se ubicará en la zona portuaria de Puerto Naos, en Arrecife. El objetivo institucional de esta estrategia conjunta es transformar Puerto Naos en un espacio de vanguardia vinculado directamente a la economía azul, la formación y el conocimiento científico aplicado al sector pesquero.

Durante su intervención, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, celebró este avance y destacó que «el futuro centro científico es fruto de una rigurosa planificación estratégica, como bien refleja su anteproyecto, y de la colaboración público-privada». Betancort resaltó que «es un proyecto inusual que va más allá del sector pesquero y prioriza el fin científico y de investigación, al tiempo de abarcar otros ámbitos como la innovación, la educación y las tradiciones, y de proteger patrimonio y cultura». Así, enfatizó que esa combinación de factores permitirá poner dicho conocimiento al servicio de nuestros pescadores artesanales y también de la ciudadanía, transformando la zona de Puerto Naos en un polo puntero de actividad económica ligada al mar y la sostenibilidad».

Por su parte, el consejero de Pesca, Samuel Martín, explicó que «la solicitud a la Autoridad Portuaria es el mecanismo legal indispensable para intervenir de manera integral en un edificio clave que lleva décadas abandonado, y por eso este nuevo paso supone un gran hito». Martín destacó que «las instalaciones tienen un marcado carácter práctico, pues contemplan un hospital y un quirófano marino de cetáceos del que no disponemos en la actualidad, y además contará con una biblioteca, un museo de pesca y hasta con un observatorio en la última planta para disfrute de la ciudadanía». Insistió en que, «a pesar de este proceso de modernización científica, el Cabildo protegerá el valor histórico del inmueble».

El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, enfatizó el positivo impacto socioeconómico que esta infraestructura supondrá para la capital y para toda la isla, incidiendo de nuevo en «la aportación de valor añadido como fin científico y de investigación, pues el proyecto juega un papel fundamental en la regeneración urbana y en la transformación económica de toda la zona portuaria de Arrecife». Valle añadió que «esta nueva construcción convertirá toda la zona en un nodo formativo con novedades como el grado en Náutica, contenido en innovación muy importante y dirección a seguir».

El proyecto técnico promovido por la institución insular detalla una ocupación de una superficie de dominio público que abarca 3.028 metros cuadrados de terreno costero, integrando las instalaciones actuales que suman 3.758 metros cuadrados construidos.

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La edificación de Frigorsa se compone de una gran nave orientada al norte, un patio perimetral diáfano y un bloque de una sola planta compartimentada en estancias técnicas. Aunque el armazón exterior mantiene una apariencia sólida, el Cabildo asumirá una rehabilitación arquitectónica absoluta para corregir intervenciones del pasado que quedaron inconclusas, asegurando la estabilidad física y la funcionalidad de los futuros laboratorios.