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Aparece un cazón muerto en la playa de Famara

Medio Ambiente retiró el ejemplar tras el aviso al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Espécimen hallado muerto.

Espécimen hallado muerto. / La Provincia

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Bruno Betancor

Un cazón muerto apareció este lunes en la playa de Famara, en Lanzarote. Tras recibir el aviso, el Consorcio de Seguridad y Emergencias movilizó a agentes de Medio Ambiente, que se trasladaron hasta la zona para hacerse cargo del ejemplar y proceder a su retirada.

El hallazgo llamó la atención en una de las playas más conocidas de la isla, aunque se trata de un tiburón habitual en aguas poco profundas y muy conocido en Canarias.

El ejemplar fue localizado este lunes en la playa de Famara. Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias, tras el aviso se activó la intervención de agentes de Medio Ambiente.

Los efectivos acudieron al lugar para gestionar la retirada del cazón de la arena y evitar posibles riesgos o molestias para los usuarios de la playa.

Un tiburón habitual en aguas poco profundas

El cazón es un pez cartilaginoso de cuerpo alargado y color pardo o gris oscuro. Suele medir entre un metro y un metro y medio, aunque algunos ejemplares pueden alcanzar los dos metros de longitud.

Habita normalmente en aguas poco profundas, en torno a los 50 metros, aunque puede llegar a profundidades de hasta 600 metros.

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Pese a pertenecer al grupo de los tiburones, no suele atacar salvo que se sienta amenazado. Es un animal de temperamento activo y forma parte de la fauna marina conocida en Canarias.

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