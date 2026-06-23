El Cabildo materializa una demanda histórica del sector apícola con la llegada de abejas reinas de raza negra canaria

La Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Lanzarote entregó este lunes varios ejemplares de abejas reinas de raza negra canaria, procedentes de La Palma, a la Asociación de Apicultores de Lanzarote. La iniciativa responde a una reivindicación histórica del sector y permitirá mejorar la genética de las colmenas existentes en la isla.

La jornada, celebrada en las instalaciones de la Granja Agrícola Experimental, pone el broche a varios meses de trabajo de coordinación entre instituciones y asociaciones apícolas impulsado por el Cabildo de Lanzarote para facilitar la llegada de ejemplares de raza pura canaria a los productores locales.

Entrega Abeja Reina Canaria / La Provincia

El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero de Ganadería, Oswaldo Betancort, destacó que la apicultura es una actividad emergente en la isla con un importante valor ambiental y agrícola. Asimismo, subrayó que esta actuación da respuesta a una demanda que el sector venía planteando desde hace más de ocho años.

Actualmente, una docena de productores desarrollan esta actividad en Lanzarote, gestionando más de 300 colmenas. Aunque la producción de miel en la isla es limitada, desde la institución insular se pone en valor su elevada calidad y el papel esencial que desempeñan las abejas en la polinización de los cultivos y en el mantenimiento del equilibrio ecológico.

Colaboración entre Lanzarote y La Palma

Betancort agradeció la colaboración del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Cabildo de La Palma, Alberto Paz, así como del presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria de Apicultores de La Palma, Elías González, por hacer posible la llegada de estos ejemplares a la isla.

Entrega Abeja Reina Canaria / La Provincia

Las abejas reinas fueron entregadas a la Asociación de Apicultores de Lanzarote, que se encargará de distribuirlas entre los profesionales del sector para reforzar colmenas ya existentes, crear nuevos núcleos y contribuir a la conservación de la abeja negra canaria, una raza autóctona de gran valor para el Archipiélago. La iniciativa se enmarca en la línea de colaboración establecida entre Lanzarote y La Palma para garantizar el futuro de esta especie y fortalecer una actividad que continúa creciendo de forma progresiva en la isla.

La abeja negra canaria desempeña un papel fundamental en la polinización de la flora y de los cultivos locales. Su conservación contribuye al mantenimiento de los ecosistemas insulares y al impulso de la actividad apícola, un sector que gana cada vez más protagonismo en Lanzarote.