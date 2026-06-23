La Graciosa acerca el cine infantil a las familias con La Pantalla Chinija

La infancia de La Graciosa tendrá una nueva cita cultural pensada para mirar, sentir y conversar. La Pantalla Chinija llega el 27 de junio a la octava isla con la proyección de Yakari: un viaje espectacular, una película que combina aventura, naturaleza y valores como la amistad y el respeto por los animales.

La sesión, organizada por Tenique Cultural, se celebrará a las 12:00 horas en el Centro Sociocultural Inocencia Páez y contará con la mediación de Vicki Dos Santos, que acompañará a los niños y niñas en un espacio de diálogo tras la película.

La llegada de La Pantalla Chinija a La Graciosa supone una oportunidad para ampliar la oferta cultural dirigida específicamente a niñas y niños en la isla.

Tras completar aforo en su primera sesión, el proyecto continúa su recorrido por Lanzarote y da un paso más al acercar el cine infantil a un territorio donde este tipo de actividades no siempre son frecuentes.

La iniciativa busca crear un punto de encuentro entre familias, comunidad y cultura, con una propuesta diseñada para que los más pequeños no solo vean una película, sino que también puedan compartir lo que han sentido y pensado.

Cine para hablar de emociones, naturaleza y amistad

La película elegida para esta sesión es Yakari: un viaje espectacular, una historia accesible para la infancia que propone una aventura ligada a la naturaleza, los animales y la amistad.

La Pantalla Chinija no plantea el cine como una actividad pasiva. Su objetivo es convertir cada proyección en una experiencia compartida, donde la curiosidad, la imaginación y la conversación tengan un papel central.

Después de la película, Vicki Dos Santos facilitará un espacio de mediación adaptado a los niños y niñas. Ese momento permitirá expresar emociones, escuchar otros puntos de vista y descubrir nuevas formas de interpretar la historia.

Uno de los rasgos distintivos del proyecto es su apuesta por una programación cuidada y sensible. La Pantalla Chinija defiende una forma de ver cine basada en la atención, la observación y la reflexión compartida.

La propuesta se aleja del simple entretenimiento para ofrecer a la infancia una experiencia cultural con valor educativo y emocional. A través del cine, los niños y niñas pueden desarrollar su capacidad de expresión, reforzar la empatía y aprender a conversar sobre aquello que les conmueve o les sorprende.

En La Graciosa, esta dimensión comunitaria adquiere un valor especial, al favorecer espacios de participación cultural para las familias de la isla.

Tenique Cultural amplía el recorrido de La Pantalla Chinija

La Pantalla Chinija está impulsada por Tenique Cultural y cuenta con la colaboración del área de Juventud del Cabildo de Lanzarote, además de los ayuntamientos de Tías, Arrecife, Haría, San Bartolomé, Yaiza y Tinajo.

Con esta nueva sesión, el proyecto refuerza su vocación de acercar el cine a la infancia desde una mirada educativa, emocional y participativa.

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La cita del 27 de junio en La Graciosa será, además de una proyección, una invitación a compartir en familia una experiencia cultural hecha para mirar con atención, sentir con libertad y conversar en comunidad.